Amazon ha recentemente ampliato il suo servizio di consegna in 30 minuti, denominato "Amazon Now", estendendolo a numerose città degli Stati Uniti. Questa innovativa opzione permette ai clienti di ricevere una vasta gamma di prodotti, inclusi generi alimentari freschi, articoli essenziali per la casa e altri beni di interesse locale, in tempi eccezionalmente rapidi.

Lanciato inizialmente in metropoli come Atlanta, Dallas-Fort Worth, Philadelphia e Seattle, Amazon prevede un'ulteriore espansione in città quali Austin, Denver, Houston, Minneapolis, Orlando, Oklahoma City e Phoenix.

Entro la fine dell'anno, il gigante dell'e-commerce punta a raggiungere decine di milioni di clienti, consolidando la sua presenza nel mercato delle consegne veloci.

Strategie logistiche per consegne lampo

Per garantire l'efficienza e la velocità delle consegne, Amazon ha sviluppato una rete di piccoli centri di distribuzione strategicamente posizionati in prossimità delle aree residenziali e commerciali. Questa architettura logistica avanzata consente di minimizzare i tempi di trasporto e di offrire una selezione mirata di articoli, ottimizzando così l'intero processo di distribuzione.

Gli articoli idonei per questo servizio sono chiaramente contrassegnati dall'etichetta "consegna entro 30 minuti" sia nell'applicazione mobile che sul sito web di Amazon.

Le offerte specifiche di Amazon Now vengono inoltre presentate direttamente ai clienti durante le loro sessioni di shopping online, facilitando l'accesso a questa modalità di acquisto.

Concorrenza e struttura dei costi

L'introduzione su larga scala di Amazon Now è una mossa strategica volta a rafforzare la posizione di Amazon nel competitivo settore delle consegne rapide, sfidando direttamente attori consolidati come DoorDash, Uber Eats e Instacart. Per quanto riguarda i costi, i membri Prime possono beneficiare del servizio con un supplemento di 3,99 dollari per ordine. Per i clienti non abbonati a Prime, la tariffa è di 13,99 dollari per ordine. È inoltre applicata una commissione aggiuntiva per gli ordini di importo inferiore ai 15 dollari: 1,99 dollari per i membri Prime e 3,99 dollari per i non membri.

Il futuro delle consegne ultra rapide

Udit Madan, Senior Vice President di Amazon Worldwide Operations, ha sottolineato come Amazon Now offra "la comodità di ricevere il proprio ordine in 30 minuti o meno", mettendo a disposizione una vasta gamma di prodotti per questa modalità di consegna ultra rapida. Dalle provviste quotidiane all'elettronica di consumo, il servizio è progettato per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più dinamico e orientato alla rapidità.

Questa nuova iniziativa si integra perfettamente con l'ecosistema di servizi di consegna veloce già offerti da Amazon, che include opzioni entro un'ora o tre ore, consegne nello stesso giorno per milioni di articoli e le innovative sperimentazioni con droni per consegne sotto i 60 minuti tramite Prime Air in diverse località statunitensi.

L'espansione di Amazon nel segmento delle consegne rapide non solo arricchisce le scelte a disposizione dei consumatori, ma segna anche un'importante evoluzione infrastrutturale. Nel 2025, i membri Prime hanno ricevuto complessivamente oltre 13 miliardi di articoli con consegna nello stesso giorno o nel giorno successivo a livello globale, un dato che evidenzia la crescita e l'efficienza logistica del colosso dell'e-commerce.