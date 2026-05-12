Vapi, una startup innovativa nell'intelligenza artificiale vocale, ha raggiunto una valutazione di 500 milioni di dollari, consolidando la sua posizione di leader nel settore. La società è stata scelta da Amazon Ring per gestire l'intero traffico delle chiamate in entrata, superando oltre 40 concorrenti e siglando un'alleanza strategica.

L'Alleanza Strategica tra Vapi e Amazon Ring

Amazon Ring, leader nei dispositivi di sicurezza domestica, ha condotto una rigorosa selezione tra numerosi fornitori prima di affidarsi a Vapi. Jordan Dearsley, CEO di Vapi, ha evidenziato come Ring cercasse una soluzione per ottimizzare l'esperienza del cliente senza espandere i propri call center.

La piattaforma di Vapi ha offerto a Ring un controllo granulare sulla gestione degli agenti AI nelle interazioni con i clienti, portando a un significativo miglioramento dei punteggi di soddisfazione.

Jason Mitura, vicepresidente dello sviluppo software di Amazon Ring, ha confermato che Vapi ha non solo soddisfatto, ma superato le aspettative, consentendo ai team di Ring di personalizzare l'esperienza degli agenti AI in autonomia, senza dipendere costantemente dal supporto ingegneristico.

La Nascita e l'Evoluzione di Vapi

Fondata da Jordan Dearsley e Nikhil Gupta, Vapi ha avuto origine da un progetto di Dearsley: un terapeuta AI sviluppato per le sue passeggiate quotidiane. Dopo l'esperienza con Superpowered, un'altra startup di Y Combinator, i fondatori hanno virato verso l'idea di Vapi, lanciando ufficialmente la piattaforma nel 2024.

Vapi fornisce alle imprese strumenti avanzati per la creazione, distribuzione e gestione di agenti vocali dedicati al supporto clienti, alla qualificazione dei lead, alla pianificazione degli appuntamenti e alle vendite in uscita. L'azienda ha già gestito oltre un miliardo di chiamate, con un'accelerazione nell'adozione di sistemi AI da parte delle aziende, e processa attualmente tra 1 e 5 milioni di chiamate al giorno.

Tra i suoi clienti aziendali figurano nomi di rilievo come Amazon Ring, Kavak, Instawork, New York Life, UnityAI, Cherry e Intuit. Vapi gestisce anche una piattaforma self-service per sviluppatori, utilizzata da oltre un milione di professionisti.

Strategie di Crescita e Supporto degli Investitori

Il successo della collaborazione con Amazon Ring è stato determinante per il recente round di finanziamento Serie B, che ha visto la partecipazione di Peak XV Partners come lead investor, insieme a Microsoft’s M12, Kleiner Perkins e Bessemer Venture Partners. Questo ha portato il finanziamento totale di Vapi a 72 milioni di dollari, supportando un tasso di entrate ricorrenti annuali già negli "otto cifre".

Con un team di circa 100 dipendenti, Vapi prevede di espandere ulteriormente i suoi team di ingegneria, infrastruttura e go-to-market, consolidando la sua posizione di leadership nel mercato delle tecnologie vocali AI.

Vapi nel Panorama Competitivo dell'AI Vocale

L'ascesa di Vapi si inserisce in un contesto di rapida evoluzione del settore, che vede anche altre realtà come Recall.ai emergere con significativi finanziamenti (38 milioni di dollari per una valutazione di 250 milioni). Mentre Recall.ai si concentra sull'API per la cattura e l'elaborazione dei dati di conversazione dalle riunioni, Vapi si distingue per il suo focus sull'infrastruttura e l'orchestrazione degli agenti vocali, offrendo alle imprese un maggiore controllo su affidabilità, conformità e comportamento del modello.

In un mercato in forte espansione e con una crescente domanda di soluzioni AI vocali, Vapi è ben posizionata per sfruttare il suo vantaggio competitivo e ampliare la sua presenza tra i clienti aziendali a livello globale.