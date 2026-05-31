Il weekend del 30 maggio 2026 ha segnato un momento cruciale per l’industria cinematografica, in particolare per il genere horror. Due pellicole dirette da registi emersi dalla piattaforma YouTube, Backrooms e Obsession, hanno dominato il botteghino, registrando incassi straordinari e mostrando dinamiche di mercato insolite per il settore.

Backrooms: un esordio da record per A24

Il film Backrooms, diretto dal ventenne Kane Parsons, ha le sue radici in una serie di cortometraggi horror di successo su YouTube, ispirati all’omonima creepypasta. La pellicola ha incassato 38,4 milioni di dollari nel solo giorno di apertura, con proiezioni che indicano un totale di circa 90 milioni di dollari per il weekend.

Questo risultato lo posiziona come il terzo miglior esordio domestico di sempre per un film horror, superato solo da “It” (2017) e “It: Chapter Two” (2019).

Per lo studio indipendente A24, si tratta del debutto più forte di sempre, superando il precedente record di Civil War, che aveva raggiunto 25,5 milioni di dollari nel suo primo weekend. Questo successo non è casuale, ma riflette una strategia adottata da A24: affidarsi a un pubblico già consolidato su YouTube, sfruttando una piattaforma di visualizzazione virale e una narrativa pre-validata. Tale approccio riduce significativamente i rischi distributivi, dimostrando l’efficacia del cosiddetto modello “creator-to-cinema”.

Obsession: una crescita senza precedenti

Anche Obsession, diretto da Curry Barker, un altro talento emerso da YouTube con opere horror come Milk & Serial (2024), ha registrato una performance sorprendente. Nel suo terzo weekend di programmazione, il film ha visto i suoi incassi aumentare del 20%, dopo un incremento del 30% nel secondo weekend. Questo rappresenta un risultato eccezionale, paragonabile a traguardi storici come quelli di E.T., e mai osservato nel mercato moderno per un’uscita su larga scala.

La pellicola ha superato i 100 milioni di dollari nel mercato interno e ha conquistato un pubblico giovane, prevalentemente nella fascia d’età tra i 18 e i 25 anni. Ha inoltre ottenuto una valutazione “A-” su CinemaScore e un impressionante 94% su Rotten Tomatoes, chiari indicatori di un passaparola eccezionale che ne ha sostenuto la crescita.

Il commento di Jason Blum: l’eco dell’horror anni ’70

Jason Blum, figura di spicco nel panorama dell’horror cinematografico contemporaneo, ha commentato questo fenomeno, descrivendolo come un ritorno allo spirito audace degli anni ’70. Ha sottolineato come questi siano “film strani, borderline, ma connessi al pubblico in modo folle”, attribuendo il merito a una nuova generazione di registi non convenzionali formatisi online.

Il nuovo paradigma narrativo: i creator digitali al centro

Kane Parsons e Curry Barker, rispettivamente ventenne e ventiseienne, rappresentano due generazioni che hanno saputo costruire un seguito fedele nel tempo grazie alla loro persistenza online. Questo percorso ha generato un pubblico preesistente, pronto a sostenere la loro transizione al cinema tradizionale, bypassando i percorsi convenzionali di Hollywood.

Nell’era post-franchise, i modelli narrativi si stanno evolvendo: non sono più necessarie sceneggiature speculative, ma è sufficiente un’IP (proprietà intellettuale) validata sui social media, con milioni di visualizzazioni e un’audience consolidata. Si afferma così la “pipeline creator-to-cinema”, un percorso svincolato dalle dinamiche tradizionali.

Impatto strutturale sulla distribuzione horror

Il successo congiunto di Backrooms e Obsession segna un punto di svolta per Hollywood, dimostrando che l’innovazione può emergere da ambienti non tradizionali. Questa situazione potrebbe delineare una nuova strategia per i futuri progetti indipendenti e di genere, che potrebbero affidarsi maggiormente al potere narrativo e virale dei creator digitali.

Inoltre, questo successo stimola una riflessione più ampia: le produzioni tradizionali potrebbero trarre vantaggio da un approccio diverso, più vicino ai trend culturali e ai linguaggi partecipativi del digitale. Questo fine maggio 2026 non è stato solo un weekend di incassi record, ma l’affermazione di un nuovo modello di produzione e pubblicazione cinematografica, dove il cinema scopre e premia i talenti digitali del presente.