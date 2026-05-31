Il SoftBank Group ha annunciato un ambizioso piano di investimento fino a 75 miliardi di euro per la costruzione di data center in Francia. Questa iniziativa rappresenta uno dei maggiori impegni infrastrutturali in Europa nel settore dell'intelligenza artificiale (AI).

Il progetto prevede lo sviluppo di una capacità aggiuntiva di 5 gigawatt di data center. La prima fase si concentrerà nelle località di Dunkirk, Bosquel e Bouchain, nella regione di Hauts-de-France, con l'obiettivo di fornire 3,1 gigawatt di capacità entro il 2031. SoftBank ha evidenziato che si tratta del suo più grande investimento infrastrutturale per l'AI nel continente europeo.

Dettagli e impatto dell'investimento

Oltre allo sviluppo dei data center, l'annuncio include una partnership strategica con Schneider Electric. Questa collaborazione mira a stabilire un cluster di produzione industriale presso il Porto di Dunkirk, dedicato alla fabbricazione di componenti per data center e moduli di potenza. L'obiettivo è rafforzare la supply chain dell'infrastruttura AI europea, riducendo la dipendenza da importazioni esterne.

Questi investimenti significativi non solo potenzieranno la capacità di elaborazione AI, ma sono anche previsti per creare migliaia di posti di lavoro qualificati e stimolare collaborazioni in ricerca e sviluppo con le università e le scuole di ingegneria francesi, favorendo l'innovazione tecnologica nel paese.

Sostegno governativo e visione strategica

L'iniziativa si inserisce nell'ambito di "Choose France", il programma promosso dal presidente Emmanuel Macron per posizionare la Francia come leader nella catena del valore dell'intelligenza artificiale. Il ministro dell'Economia francese, Roland Lescure, ha descritto l'investimento di SoftBank come una chiara testimonianza delle ambizioni del governo nell'attrarre progetti ad alto valore aggiunto.

Questo piano potrebbe elevare la Francia a un hub centrale per le tecnologie AI in Europa, contribuendo alla crescita economica e all'avanzamento tecnologico del continente.

Considerazioni ambientali e sostenibilità

Nonostante l'entusiasmo, lo sviluppo di nuovi data center solleva sfide, in particolare riguardo alle preoccupazioni ambientali.

Negli Stati Uniti, ad esempio, la costruzione di tali infrastrutture ha generato dibattiti sulle ripercussioni sulla rete elettrica e sui prezzi dell'energia.

In questo contesto, SoftBank ha dichiarato l'intenzione di adottare soluzioni sostenibili. In Francia, il governo ha espresso un chiaro sostegno ai progetti che integrano strategie di sostenibilità e innovazione, indicando una minore resistenza su tali questioni rispetto ad altre regioni.

L'annuncio rafforza la posizione di SoftBank come player chiave nello sviluppo dell'infrastruttura AI, non solo in Francia ma in tutta Europa, promuovendo l'innovazione e la collaborazione transnazionale nel settore.