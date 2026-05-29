Un grave contrattempo ha colpito Blue Origin: il suo razzo New Glenn è esploso durante un test statico presso il sito di lancio di Cape Canaveral, Florida. L'incidente, confermato dall'azienda stessa e trasmesso in diretta da NASASpaceFlight.com e SpaceFlight Now, è avvenuto in preparazione del quarto lancio, che avrebbe dovuto portare in orbita i satelliti Leo di Amazon.

L'esplosione e le sue conseguenze

L'esplosione del New Glenn rappresenta un colpo significativo per il programma, imponendo a Blue Origin una sospensione delle operazioni per un periodo indeterminato.

Dopo circa un decennio di sviluppo, l'azienda mirava a effettuare fino a 12 lanci quest'anno, con l'obiettivo di competere con SpaceX di Elon Musk. Oltre alla rivalità commerciale, Blue Origin è un attore chiave nelle missioni Artemis della NASA dirette verso la Luna.

I problemi non sono una novità per il New Glenn. Già nel volo precedente, un guasto nello stadio superiore aveva compromesso la missione, causando la perdita di un satellite AST SpaceMobile. Il razzo aveva ricevuto l'approvazione della FAA per riprendere i voli solo la settimana precedente, a seguito di un'indagine sui malfunzionamenti precedenti.

Risvolti futuri per Blue Origin e New Glenn

A seguito di questo incidente, Blue Origin si trova a dover riconsiderare la sua strategia per il New Glenn.

L'evento impone una revisione dei piani per i futuri lanci, tra cui l'importante compito di posizionare in orbita i satelliti Leo di Amazon, nell'ambito di un contratto che prevede 24 missioni. Il prossimo lancio, inizialmente previsto per inizio giugno, appare ora destinato a un'inevitabile posticipazione.

L'incidente costituisce anche una battuta d'arresto per il posizionamento di Blue Origin nel mercato delle missioni spaziali nazionali. Sebbene il razzo avesse completato con successo alcune missioni precedenti, come il lancio di veicoli per Marte e un atterraggio riuscito del booster, la recente esplosione solleva dubbi sulla sua affidabilità.

Implicazioni per il mercato spaziale

Il fallimento del test del New Glenn comporta implicazioni di vasta portata.

Blue Origin è un attore primario nel settore, intenzionata a capitalizzare il crescente mercato dei lanci spaziali. L'azienda mira a ottenere la certificazione per missioni di sicurezza nazionale con il New Glenn, collaborando con altre importanti realtà come ULA e SpaceX.

Inoltre, Blue Origin è impegnata nello sviluppo del lander lunare Blue Moon, componente essenziale del programma Artemis della NASA. Questa missione prevede il trasporto di hardware cruciale verso il polo sud lunare. Resta da vedere se l'incidente influenzerà le tempistiche di questi contributi cruciali.

Nell'attuale scenario competitivo, la capacità di Blue Origin di superare questo incidente e di riaffermare l'affidabilità e la sicurezza del New Glenn sarà vitale per il suo successo a lungo termine. Elon Musk, commentando l'accaduto, lo ha definito "sfortunato", riassumendo la complessità del settore spaziale con la frase: "I razzi sono complessi".