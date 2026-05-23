La Federal Aviation Administration (FAA) ha autorizzato Blue Origin, la compagnia spaziale di Jeff Bezos, a riprendere i voli con il suo razzo New Glenn. La decisione segue un incidente ad aprile che aveva causato la perdita di un satellite commerciale. Questo via libera sottolinea la fiducia rinnovata nelle capacità tecniche del vettore.

L'incidente di aprile

L'interruzione dei voli è stata causata da un problema durante il terzo lancio del New Glenn. Il secondo stadio ha subito una "condizione termica anomala", che ha ridotto la spinta di uno dei tre motori e compromesso la missione.

Il satellite di AST SpaceMobile, destinato all'orbita, è rientrato e si è disintegrato nell'atmosfera. Fortunatamente, il satellite era assicurato, mitigando le perdite economiche per il cliente.

Misure correttive e riutilizzo

Blue Origin ha presentato alla FAA un rapporto dettagliato e ha implementato misure correttive per prevenire futuri problemi. I dettagli non sono stati resi pubblici, ma l'approvazione della FAA implica l'efficacia delle soluzioni. La capacità di riutilizzare il primo stadio del New Glenn è un fattore chiave per ridurre i costi operativi e accelerare la tabella di marcia del programma.

Prospettive future

Con il via libera, Blue Origin riprende il suo ambizioso programma, prevedendo fino a 12 missioni con il New Glenn entro la fine del 2026.

Nonostante la breve interruzione, l'obiettivo di consolidare la posizione del New Glenn nel mercato dei voli spaziali commerciali per carichi pesanti, sfidando operatori affermati, rimane invariato.

Il dibattito nella comunità

La comunità di r/BlueWire ha seguito gli sviluppi con ottimismo. Le analisi anticipavano che il problema fosse "facile da risolvere", ipotesi confermata dagli eventi recenti. La previsione di un ritorno al volo ad agosto si allinea ora con le autorizzazioni ufficiali.

Con questa autorizzazione, Blue Origin rafforza la propria posizione nel competitivo panorama delle esplorazioni spaziali. L'azienda di Jeff Bezos mira a superare le sfide tecniche e a contribuire al progresso della tecnologia aerospaziale.