Nel dinamico settore delle startup AI, si diffonde una pratica controversa: la manipolazione delle metriche di ricavo. Fondatori e venture capitalist esagerano l’ARR (Annual Recurring Revenue) per attrarre investimenti, talenti e visibilità.

Metriche Gonfiate: CARR, Run-Rate ARR e Critiche

Il «CARR» – Contracted o Committed ARR – presenta ricavi da contratti firmati ma non ancora realizzati come effettivi, gonfiando i numeri fino al 70% rispetto al fatturato reale. Il run-rate ARR annualizza il fatturato di un breve periodo per proiettare guadagni annuali, ignorando la sua volatilità.

Scott Stevenson, CEO di Spellbook, ha criticato tale pratica, definendola una «grande truffa».

L'Illusione dei Numeri, Retention e Impatto

Startup presentano spesso numeri di ricavo sensazionali che rischiano di evaporare se i progetti pilota non si concretizzano o i clienti non rinnovano. Jennifer Li di a16z ha ammonito che «non tutto l’ARR è creato allo stesso modo», evidenziando come una crescita rapida senza solida retention sia illusoria. Numeri gonfiati possono sostenere valutazioni elevate nel breve, ma mancano di tenuta senza contratti validi e rinnovi. La credibilità viene compromessa, con ripercussioni negative su fundraising futuro e morale interno.

Verso Maggiore Trasparenza Metrica

È imperativo riallineare il mercato verso metriche rigorose e comparabili.

Distinguere tra ARR reale, CARR e run-rate ARR è cruciale. Solo con maggiore disciplina il settore potrà premiare startup sostenibili, non illusioni monetarie. La vera leadership AI si costruisce su metriche trasparenti, modelli di business robusti e crescita ancorata alla realtà dei clienti e alla loro retention. L’ARR gonfiato, sebbene apra porte nel breve, è un’arma a doppio taglio che minaccia reputazione, trasparenza e stabilità.