All’evento Google I/O 2026, Google ha presentato Gmail Live, una novità per Gmail che sfrutta l'intelligenza artificiale conversazionale (Gemini AI) per interagire vocalmente con la casella di posta. Integrata nell'esperienza "AI Inbox" – introdotta a inizio 2026 per Google AI Ultra e poi estesa a Google AI Pro e Plus per riepiloghi automatici e prioritizzazione – Gmail Live rende la ricerca di informazioni più efficiente, pur non sostituendo la ricerca testuale tradizionale.

Funzionamento e capacità

Gmail Live si attiva tramite un'icona vocale su mobile (Android e iOS).

Il sistema registra, trascrive la richiesta e l'IA risponde. Supporta frasi naturali, domande di follow-up e cambi di argomento. Le dimostrazioni hanno mostrato la capacità di comprendere sfumature tra termini simili, estrarre dettagli precisi (es. numeri di stanza d'albergo) e riconoscere riferimenti a persone.

Disponibilità e privacy

Il lancio di Gmail Live è previsto per l'estate 2026, inizialmente solo negli Stati Uniti per Google AI Pro o Ultra (in inglese su mobile), con successiva estensione. Questa innovazione, pur migliorando la user experience come assistente personale, solleva questioni legate alla privacy. L'IA accede al contenuto delle email per rispondere, sebbene Google affermi di non usare i dati per addestrare i modelli.

La gestione di questi aspetti sarà cruciale.

Prospettive e impatto

Gmail Live potrebbe preludere a un'integrazione più profonda tra Gmail e Gemini (automazione risposte, sintesi). Gmail diventa un ambiente più conversazionale e intelligente. In sintesi, è un'innovazione cruciale per l'interazione vocale naturale con la posta. Il suo lancio estivo 2026 sarà determinante per valutarne efficacia e impatto.