La startup indiana Scapia, che integra prenotazioni di viaggio e carte di credito co-branded, ha chiuso un round di finanziamento da 63 milioni di dollari. Guidato da General Catalyst, con la partecipazione di Peak XV Partners e Z47, il round ha portato la valutazione post-money a oltre 500 milioni di dollari, raddoppiando il suo valore in un anno.

L'interesse globale per il fintech indiano

Il coinvolgimento di General Catalyst, importante fondo di venture capital statunitense, sottolinea il crescente interesse internazionale per il fintech indiano.

Nonostante la selettività globale negli investimenti fintech, l'India si dimostra un mercato fertile, e Scapia un esempio di successo, anche in un trimestre (Q1 2026) che ha visto una contrazione negli investimenti totali.

La strategia di Scapia e la crescita nel mercato

La strategia di Scapia unisce carte di credito co-branded, pagamenti UPI e prenotazioni di viaggi in un'unica piattaforma, rispondendo alla domanda dei giovani indiani per soluzioni integrate. Questo approccio olistico ha generato una crescita notevole: le prenotazioni di voli sono aumentate di sei volte, quelle alberghiere di otto volte.

Fondata dall'ex dirigente Flipkart Anil Goteti, Scapia si propone come alternativa innovativa ai circuiti tradizionali, mirando al segmento giovane.

Le sue carte dual-network (Visa e RuPay) semplificano l'esperienza utente con un unico flusso di incassi e pagamenti UPI, grazie a partner come Federal Bank e BOBCARD.

Prospettive future e panorama competitivo

In un mercato competitivo con attori come Niyo e Ixigo, Scapia si distingue per l'integrazione di viaggio e pagamento. La popolazione indiana più giovane predilige ricompense di viaggio flessibili rispetto ai vantaggi tradizionali delle carte di credito.

L'espansione prevista con il nuovo capitale include l'arricchimento dell'offerta e l'assunzione di talenti nell'intelligenza artificiale, per sostenere la competitività nel fintech di consumo.

Mentre player globali come Revolut osservano il mercato indiano, Scapia mira a consolidare la sua leadership offrendo un'esperienza utente eccellente e ampliando le partnership strategiche con banche e istituzioni finanziarie.

Il fintech indiano continua ad attrarre investitori globali, e Scapia è un esempio di come le startup possano sfruttare le dinamiche locali per espandere la propria influenza, focalizzandosi su consumatore e innovazione nei pagamenti.