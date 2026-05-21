SpaceX ha presentato il modulo S-1 per la sua IPO, rivelando ambizioni audaci: la colonizzazione di Marte, la creazione di data center orbitali, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e il mantenimento di Elon Musk al comando. Con una valutazione target di 1,75 trilioni di dollari e un'offerta potenziale di 75 miliardi, l'operazione potrebbe essere la più significativa nella storia della finanza globale.

Da razzi a conglomerato tecnologico

Il documento S-1 mostra una trasformazione radicale: SpaceX, da pioniere del riutilizzo orbitale, è ora un conglomerato tecnologico.

Le sue attività spaziano dai satelliti all'IA e all'obiettivo multi-planetario. L'azienda, tra le più preziose al mondo, vede l'IPO come coronamento di questa espansione.

Dati finanziari e ambizioni

Nel 2025, SpaceX ha perso 4,9 miliardi di dollari su ricavi superiori a 18 miliardi. Starlink ha generato 11 miliardi, metà del fatturato. Il deficit cumulativo supera i 37 miliardi. Le ambizioni restano immense: un mercato indirizzabile totale di 28,5 trilioni di dollari, con 22,7 trilioni nell'IA enterprise.

Starship: fulcro industriale

Starship è il pilastro della visione SpaceX. Il primo payload commerciale è previsto per la seconda metà del 2026, con lanci Starlink quest'anno e V2 nel 2027. I costi R&D spaziali sono saliti a 3 miliardi nel 2025 e 930 milioni nel Q1 2026.

Obiettivo: ridurre del 99% il costo di accesso all'orbita.

Progetti futuri: tra sogno e rischio

Tra i progetti più visionari figurano trasporti terrestri ultra-rapidi con Starship, turismo spaziale, produzione in orbita, su Luna e Marte, e l'estrazione di asteroidi. La documentazione SEC evidenzia l'alto rischio tecnologico, con soluzioni incerte e potenziali barriere insormontabili.

Musk: governance e incentivi

Elon Musk manterrà le cariche di CEO, CTO e presidente. I suoi diritti di voto, derivanti dal 93,6% delle azioni Classe B (10 voti per azione), gli conferiscono l'85,1% del potere decisionale. Post-IPO, conserverà oltre il 50%, assicurandosi il controllo. Il pacchetto incentivi prevede fino a 1 miliardo di azioni Classe B, legate a obiettivi come 7,5 trilioni di valore aziendale, l'insediamento permanente su Marte o centinaia di terawatt di calcolo spaziale.

SpaceX mira a diventare un gigante globale nell'IA e nei sistemi spaziali. L'orizzonte è ricco di insidie tecniche, finanziarie e regolatorie. Sarà cruciale analizzare i dati per capire quanto della visione si tradurrà in risultati concreti.

In un contesto dove sogno e realismo si intrecciano, la sfida sarà dimostrare che l'azienda ha concretizzato i suoi obiettivi, non solo ambendoli.