Truecaller, l'applicazione ampiamente conosciuta per l'identificazione delle chiamate, ha annunciato l'introduzione di servizi eSIM dedicati ai viaggiatori. Questa iniziativa rappresenta una mossa strategica fondamentale per l'azienda, mirata a ottenere una diversificazione dei ricavi in un periodo caratterizzato da significative sfide economiche e un marcato calo delle entrate pubblicitarie.

Il lancio del servizio eSIM, che inizialmente sarà disponibile in 29 paesi, tra cui l'Italia, la Svezia, la Spagna, la Francia, la Germania, la Polonia, il Portogallo, la Romania, i Paesi Bassi, il Belgio, l'Irlanda, l'Austria, la Finlandia, la Repubblica Ceca, la Danimarca, l'Ungheria, gli Stati Uniti, il Regno Unito, l'Australia, il Canada, la Nuova Zelanda, la Svizzera, la Norvegia, il Cile, l'Indonesia, la Malesia, il Sudafrica, l'Egitto e la Nigeria, mira a compensare le recenti difficoltà finanziarie.

La strategia di Truecaller in un contesto economico complesso

L'introduzione delle eSIM giunge in un momento critico per Truecaller. L'azienda ha infatti riportato un calo delle vendite nette del 27% nel primo trimestre del 2026, attestandosi a 362 milioni di SEK (circa 39,34 milioni di dollari), con le entrate pubblicitarie che hanno subito una drastica riduzione del 44%. A ciò si aggiunge il taglio di 70 posti di lavoro in diversi team, evidenziando la necessità di nuove fonti di guadagno.

La nuova offerta di Truecaller, sviluppata in collaborazione con il fornitore globale di connettività cellulare Telna e il fornitore di software di telecomunicazioni Telness Tech, propone piani che variano da 1 GB per 7 giorni a 20 GB per 30 giorni.

È importante notare che l'India, il mercato più grande di Truecaller, è assente da questa lista, probabilmente a causa delle severe normative locali sulle telecomunicazioni, che in passato hanno bloccato operatori simili come Airalo e Holafly per questioni legate all'uso fraudolento.

Vantaggio competitivo e prospettive di crescita

Nonostante la presenza di numerosi concorrenti nel settore delle eSIM, come Airalo, Holafly, Roamless e Saily di NordVPN, Truecaller confida che la sua base utenti esistente, che supera i 500 milioni di persone, rappresenterà un significativo vantaggio per l'acquisizione di nuovi clienti. Fredrik Kjell, Chief Operating Officer di Truecaller, ha sottolineato come il punto di partenza dell'azienda sia differente: mentre altri hanno dovuto costruire il proprio pubblico da zero, Truecaller offre le eSIM all'interno di un'app già utilizzata e apprezzata da milioni di utenti ogni mese.

Queste relazioni consolidate, spesso pluriennali, influenzeranno positivamente la distribuzione e la politica dei prezzi.

Questa mossa strategica mira anche a rendere l'applicazione più versatile e utile per gli utenti. Parallelamente, Truecaller sta intensificando gli sforzi per aumentare i ricavi da abbonamento, introducendo funzionalità come l'AI Assistant e Family Protection. L'adozione delle eSIM è in costante crescita, spinta dalla facilità d'uso per i viaggiatori e dalla crescente compatibilità con i dispositivi moderni. Questo trend ha attratto un notevole interesse da parte degli investitori, con startup del settore come Airalo, Roamless, Kolet, eSIMo e Truley che hanno raccolto milioni di dollari negli ultimi 12 mesi.

In un periodo di incertezza per i ricavi pubblicitari, servizi aggiuntivi come le eSIM possono offrire a Truecaller nuove e promettenti vie per generare entrate, contribuendo a stabilizzare le finanze aziendali e a ridefinire il proprio modello di business per una sostenibilità a lungo termine.