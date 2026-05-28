Un ingegnere di Google è stato formalmente accusato di insider trading, in un caso che ha portato alla luce un presunto guadagno illecito di 1,2 milioni di dollari attraverso scommesse sulla piattaforma di previsioni Polymarket. Michele Spagnuolo, un dipendente con oltre dodici anni di servizio presso il colosso tecnologico, è al centro di un'indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per aver utilizzato informazioni aziendali riservate a proprio vantaggio.

Le accuse e l'uso di dati riservati

Le indagini rivelano che Spagnuolo, che operava su Polymarket con il nickname "AlphaRaccoon", avrebbe sfruttato dati sensibili relativi al progetto "Year in Search 2025" di Google.

Questo programma, volto a divulgare le tendenze di ricerca più popolari dell'anno, avrebbe fornito all'ingegnere accesso a informazioni interne e confidenziali sui personaggi più cercati. Il Pubblico Ministero per il Distretto Meridionale di New York, Jay Clayton, ha enfatizzato la gravità della situazione, dichiarando che l'insider trading "compromette l'integrità dei nostri mercati", e che tale condotta, motivata dall'avidità, sarà "indagata e perseguita" con fermezza.

Il ruolo di Polymarket e la trasparenza blockchain

La piattaforma Polymarket, al centro della vicenda, si distingue per l'utilizzo della tecnologia blockchain, che garantisce la trasparenza e la tracciabilità delle transazioni.

Un portavoce di Polymarket ha affermato l'impegno della piattaforma a "mantenere mercati accurati, equi e trasparenti" e a "far rispettare le proprie regole", collaborando attivamente con le autorità. Questo caso rappresenta la prima volta che la cooperazione di Polymarket con le forze dell'ordine statunitensi ha condotto a specifiche accuse di insider trading.

La risposta di Google e le implicazioni aziendali

Google ha prontamente confermato la propria piena collaborazione con le indagini in corso, annunciando la sospensione di Spagnuolo dal suo incarico. Un portavoce dell'azienda ha chiarito che, sebbene l'ingegnere avesse accesso ai materiali di marketing aziendali tramite strumenti disponibili a tutti i dipendenti, l'utilizzo di tali informazioni confidenziali per piazzare scommesse rappresenta una "grave violazione delle nostre politiche".

L'azienda ha assicurato che verranno intraprese le "azioni appropriate".

Le accuse formali e la stretta sui mercati di previsione

Il caso di Spagnuolo evidenzia una crescente attenzione delle autorità verso le attività di insider trading sui mercati di previsione. Precedentemente, un soldato dell'esercito statunitense era stato accusato di un reato analogo, avendo sfruttato la conoscenza interna di un'operazione militare per guadagnare su Polymarket. Spagnuolo, sebbene non abbia ancora espresso una dichiarazione di colpevolezza durante la sua comparizione davanti a un giudice magistrato federale, deve affrontare gravi accuse, tra cui frode sui mercati delle materie prime, frode telematica e riciclaggio di denaro.

Questo episodio sottolinea l'impegno aggressivo dei procuratori federali nel contrastare gli schemi di informazioni privilegiate legati a questi mercati, rafforzando la necessità di una supervisione più stringente e di politiche preventive efficaci.