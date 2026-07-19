Nel panorama tecnologico attuale, dominato dall’influenza crescente delle multinazionali nel campo dell’intelligenza artificiale, l’organizzazione non-profit Current AI emerge come iniziativa pionieristica. La sua missione è chiara: costruire un'infrastruttura aperta per l'AI, proponendo un'alternativa pubblica che, analogamente al World Wide Web, sia accessibile gratuitamente a tutti. Questo approccio mira a sfidare il monopolio delle grandi aziende tecnologiche, promuovendo un "web aperto dell'AI" che garantisca accesso globale e tuteli la diversità linguistica.

L'Alleanza Strategica per un'AI Inclusiva

Fondata nel 2025 da Martin Tisne, Current AI ha rapidamente consolidato partnership significative. A febbraio 2026, in collaborazione con Bhashini, la divisione governativa indiana dedicata alle lingue, ha presentato Suno Sutra. Questo innovativo dispositivo tascabile, capace di operare offline e supportare 22 lingue indiane, rappresenta un passo fondamentale per colmare il divario linguistico nel settore dell'AI. La sua capacità di funzionare senza connessione internet è cruciale per le comunità che altrimenti rimarrebbero escluse.

Collaborazione e Investimenti per l'AI Pubblica

Sotto la guida di Ayah Bdeir, già figura chiave nella strategia AI di Mozilla, Current AI opera attraverso un modello di partnership pubblico-privata, coinvolgendo attivamente governi, aziende e organizzazioni filantropiche.

Il governo francese ha dato un impulso significativo con un investimento iniziale di 100 milioni di dollari, cui si sono aggiunti contributi da entità come DeepMind e Salesforce, portando il finanziamento totale a 400 milioni di dollari. L'obiettivo primario è la creazione di un ecosistema AI riconosciuto e gestito come bene pubblico, seguendo il modello di internet.

Progetti Globali e Tutela della Diversità Culturale

Current AI sta attivamente finanziando progetti di sviluppo dell'intelligenza artificiale in diverse regioni, tra cui Kenya, Libano e Brasile. Queste iniziative mirano a promuovere la creazione di dataset AI per oltre 50 lingue africane e a digitalizzare la storia culturale araba.

L'organizzazione si impegna a preservare culture e lingue indigene, contrastando la tendenza delle grandi aziende tecnologiche a utilizzare le lingue locali senza il dovuto consenso delle comunità.

Il Dispositivo Open-Source: Democrazia dell'AI

Il dispositivo open-source, sviluppato in collaborazione con Bhashini, incarna la visione di una AI democratizzata. Equipaggiato con microfono, fotocamera e schermo, permette un'interazione intuitiva e multilingue, anche in assenza di connessione internet. Questo strumento dimostra l'efficacia della tecnologia in contesti offline e, grazie a un'architettura decentralizzata, rende l'AI accessibile senza dipendere dagli ecosistemi chiusi delle Big Tech.

La Sovranità dei Dati al Centro

In un contesto dove il controllo dei dati è spesso concentrato nelle mani di pochi, Current AI pone la sovranità dei dati al centro della sua strategia. L'organizzazione garantisce che le comunità mantengano il pieno controllo sulle proprie informazioni. Attraverso un processo che include consultazioni comunitarie e rigidi protocolli di consenso, i modelli di AI sono sviluppati per servire direttamente le comunità, con i dati archiviati localmente per prevenire qualsiasi sfruttamento esterno.

In sintesi, Current AI si afferma come un attore cruciale per un'innovazione più equa e accessibile. La sua missione ridefinisce il futuro dell'AI, orientandolo verso l'inclusività e il rispetto delle diversità culturali, rappresentando una sfida significativa al monopolio delle grandi aziende tecnologiche e aprendo nuove prospettive di collaborazione e condivisione nel settore dell'intelligenza artificiale.