Il futuro dei trasporti urbani a Washington D.C. è al centro di un acceso dibattito, con Uber e Waymo schierate su fronti opposti riguardo alla regolamentazione dei robotaxi. La capitale degli Stati Uniti è teatro di una vera e propria battaglia legislativa incentrata su una proposta di legge del D.C. Council, destinata a definire le modalità operative dei veicoli autonomi senza conducente umano, segnando un potenziale punto di svolta per la mobilità cittadina.

Le posizioni di Uber e Waymo

Uber si oppone con decisione alla proposta di legge, argomentando che l'attuale formulazione rischierebbe di creare un monopolio per Waymo, a discapito dei conducenti umani.

La strategia di Uber mira a un approccio ibrido, che preveda l'integrazione dei robotaxi nelle reti di ride-hailing esistenti, affiancandoli agli autisti tradizionali. Tuttavia, questa visione non sembra trovare ampio supporto tra i legislatori.

Di contro, Waymo si distingue come una delle poche aziende a sostenere pienamente il testo della legge. L'approvazione della normativa potrebbe conferire a Waymo un vantaggio competitivo significativo, forte di oltre 300.000 miglia di test già condotti nella capitale, un dato che supera ampiamente i requisiti iniziali previsti dalla bozza.

Dettagli e criticità della proposta legislativa

Nonostante l'entusiasmo di alcuni, la proposta di legge ha suscitato diverse critiche a causa delle sue limitazioni e degli elevati costi.

Particolare attenzione è rivolta alle significative tasse di applicazione e di permesso, oltre all'obbligo di un periodo di test di 180 giorni e 250.000 miglia. Aziende del calibro di Tesla hanno espresso preoccupazione, suggerendo che i chilometri di test accumulati in altre giurisdizioni dovrebbero essere riconosciuti. Un ulteriore punto di discussione è la tassa di 0,15 dollari per miglio, che solleva il timore di un'ulteriore congestione del traffico.

I rappresentanti del D.C. Council, con Charles Allen in prima linea, auspicano che la legislazione possa essere attuata entro la prossima primavera, sebbene le operazioni a pieno regime non siano previste prima del 2028. La normativa includerebbe anche limiti alla flotta di robotaxi e specifiche misure di sostegno per i conducenti che potrebbero subire un impatto occupazionale.

Il panorama nazionale e le voci in campo

Un tempo pioniera nelle politiche sui veicoli autonomi, Washington D.C. si trova ora in una posizione di rincorsa rispetto ad altre metropoli statunitensi. L'insistenza di Waymo per operare nella capitale è un mossa altamente strategica, che promette non solo una visibilità senza precedenti ma anche un'influenza politico-strategica significativa.

L'udienza sul tema ha visto la partecipazione di un'ampia gamma di attori: da giganti del settore come Lyft e Tesla, a organizzazioni per la sicurezza stradale, fino a gruppi di advocacy per i diritti dei disabili. Questi ultimi hanno evidenziato i potenziali vantaggi per i passeggeri con animali guida, pur sollevando critiche sulla carenza di veicoli accessibili a sedie a rotelle, un aspetto cruciale per l'inclusività.

Mentre il dibattito sui robotaxi a Washington D.C. continua a dividere le opinioni, il contesto legislativo si conferma un campo di battaglia cruciale per il futuro del trasporto autonomo negli Stati Uniti. La posta in gioco è elevata: l'esito di questa contesa potrebbe avere ripercussioni significative non solo sull'economia locale, ma anche sull'intero progresso tecnologico nel settore della mobilità.