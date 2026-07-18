Il recente blackout che ha colpito San Francisco ha evidenziato le sfide operative che i veicoli autonomi di Waymo devono affrontare in condizioni difficili. L'interruzione di corrente, che ha interessato circa 130.000 tra case e attività commerciali, quasi un terzo dei clienti della Pacific Gas & Electric Co., ha portato alla sospensione temporanea del servizio dei robotaxi dell'azienda.

L'impatto del blackout sui robotaxi

Durante l'evento, numerosi robotaxi Waymo hanno bloccato le strade di San Francisco. Molti veicoli si sono trovati di fronte a semafori spenti, attivando le luci di emergenza e fermandosi bruscamente.

Alcuni si sono arrestati in mezzo agli incroci, costringendo gli altri automobilisti a manovre evasive. Un residente ha raccontato di aver visto cinque Waymo intasare un incrocio, con il suo autista Uber costretto a zigzagare tra loro. La compagnia ha dichiarato che i suoi veicoli sono programmati per trattare i semafori non funzionanti come stop a quattro vie, ma la portata dell'interruzione ha creato condizioni insolite. Un portavoce ha aggiunto che la compagnia ha deciso di sospendere il servizio per circa un'ora per valutare l'entità del problema e coordinarsi con le autorità locali, riprendendo le operazioni dopo circa un giorno.

Sfide operative e pareri degli esperti

Gli incidenti sollevano interrogativi sulla capacità dei veicoli autonomi di adattarsi a situazioni di guida reali.

Philip Koopman, esperto di sicurezza dei veicoli a guida autonoma, ha sottolineato che non si è trattato di un guasto software, ma piuttosto di un "fallimento nella gestione operativa". I veicoli autonomi sono generalmente programmati per fermarsi e richiedere assistenza remota quando incerti. Tuttavia, la vastità della disfunzione ha superato le capacità di gestione dell'azienda, che avrebbe dovuto sospendere il servizio prima, non appena i veicoli hanno iniziato a manifestare problemi. Koopman ha avvertito che "se hai migliaia di robotaxi che si fermano, hai un problema", ipotizzando scenari peggiori come un terremoto.

Preoccupazioni e richieste di regolamentazione

A seguito di questi eventi, il sindaco di San Francisco, Daniel Lurie, ha chiesto regolamentazioni statali più severe per affrontare il funzionamento dei veicoli autonomi durante incidenti importanti, pianificati o meno.

Questa non è la prima volta che i servizi Waymo sono stati influenzati da interruzioni di corrente; episodi simili hanno paralizzato il traffico in passato, come durante un blackout a dicembre e uno spettacolo pirotecnico del 4 luglio. Già prima dell'approvazione del servizio commerciale nell'agosto 2023, i dipartimenti dei trasporti e dei vigili del fuoco di San Francisco avevano segnalato decine di casi di robotaxi che si fermavano improvvisamente, bloccando il traffico e potenzialmente ostacolando le risposte alle emergenze.

Il futuro dei veicoli autonomi e le critiche

Mentre Waymo continua a espandere le sue operazioni a San Francisco e in altre città, la resilienza dei servizi autonomi durante le emergenze rimane un tema critico.

La California sta valutando di estendere l'approvazione per camion e veicoli pesanti autonomi, una mossa a cui si oppongono i sindacati. Shane Gusman, direttore dei Teamsters California, ha definito l'interruzione di Waymo un "chiaro avvertimento che affidare le nostre strade e le nostre vite ai veicoli autonomi è prematuro e pericoloso". Ha evidenziato come in uno stato soggetto a blackout, incendi e terremoti, i veicoli autonomi bloccati possano minacciare la sicurezza e inibire la risposta alle emergenze.

La capacità di adattamento a situazioni straordinarie sarà cruciale per il futuro dei veicoli autonomi. Le aziende dovranno investire in tecnologia e protocolli in grado di gestire in modo più efficace le emergenze urbane, garantendo sicurezza e continuità del servizio.