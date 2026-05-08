Allison Stern, con Mother Ventures, ha chiuso 10 milioni di dollari in impegni per il suo fondo early-stage, riconoscendo le madri come un autentico motore economico. Negli Stati Uniti, le mamme gestiscono l'85% degli acquisti domestici, detenendo un potere d'acquisto di circa 2,4 trilioni di dollari. Secondo Stern, «i numeri dicono che sono loro le acquirenti, e in effetti costituiscono un motore economico molto particolare».

Mother Ventures: un fondo per un mercato strategico

In due anni, Stern ha già investito 4 milioni di dollari in 13 startup del suo portafoglio, tra cui Coral Care, un servizio per prenotazioni istantanee con specialisti pediatrici, e Tin Can, un telefono “landline” retro con Wi-Fi per bambini.

Il percorso professionale di Stern include la co-fondazione di Tubular Labs, una startup di social video analytics, e ruoli operativi presso The Chernin Group. Qui ha appreso a identificare il potenziale in «mercati sottovalutati con potere di spesa», un'intuizione che l'ha portata a fondare Mother Ventures, poiché «la maternità è la nicchia definitiva che non è davvero una nicchia».

Partner di rilievo e visione consumer-centrica

Tra i partner finanziatori del fondo si annoverano Tony James, ex-presidente e COO di Blackstone e attuale presidente del consiglio di Costco, e Jessica Rolph, fondatrice della startup di sviluppo infantile Lovevery, oltre a dirigenti di Netflix, Rent the Runway e Sesame Street.

Mother Ventures si configura come un fondo consumer a tutti gli effetti, non limitandosi al parenting tech. «Focalizzarsi sulla mamma come consumatrice ci permette di diversificare le scommesse», afferma Stern, evidenziando come le madri millennial e della Gen Z ricerchino prodotti sani, abbonamenti, comunità digitali, servizi on-demand (come ride-sharing e consegne di pasti pronti) e strumenti fintech per famiglie.

Il ruolo economico delle madri nei consumi

Il contesto economico conferma la visione di Stern: la spesa per la Festa della Mamma negli Stati Uniti è stimata in 38 miliardi di dollari nel 2026, con una media di circa 284 dollari a persona, in aumento rispetto agli anni precedenti. I regali spaziano da gioielli a esperienze ed elettronica, riflettendo un impatto significativo sui consumi annuali.

Opportunità e impatto strategico

Il focus sulle madri come consumatrici chiave illumina un trend determinante: investire in prodotti e servizi dedicati a questo segmento non risponde solo a un bisogno sociale, ma coglie un'opportunità economica rilevante. Il coinvolgimento di investitori con background nell'innovazione e nel brand building, da Blackstone a Lovevery, permette al fondo di operare con visione strategica, accesso ai network e credibilità nel mercato.

Mother Ventures è un esempio di innovazione finanziaria che rileva una domanda potenziale spesso marginalizzata. Il posizionamento "mom-centric" non è riduttivo, ma abilitante, amplificando la capacità di leggere il consumatore contemporaneo e di investire in soluzioni su misura per esigenze reali e diffuse. Riconoscere la mamma come motore economico è un'analisi pragmatica e lungimirante.