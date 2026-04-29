Elon Musk ha preso parte, in collegamento video, al processo contro OpenAI, la rinomata società di intelligenza artificiale di cui è stato co-fondatore. L'udienza cruciale si è tenuta il 29 aprile 2026 presso il tribunale di San Francisco. Durante la sua testimonianza, Musk ha pronunciato parole significative, dichiarando: "Potrebbe aumentare la prosperità, ma potrebbe anche ucciderci tutti. Vogliamo trovarci in un film di Gene Roddenberry come 'Star Trek' e non in uno di James Cameron come 'Terminator", ha detto paragonando l'addrestamento dell'IA al crescere figli.

"Quando si ha un figlio molto intelligente e cresce, non puoi più controllarlo ma puoi cercare di instillargli i valori giusti. Onestà, integrità e attenzione all'umanità", ha spiegato. Musk ha quindi previsto che l'IA "sarà probbailmente intelligente quanto qualsiasi essere umano già a partira dal prossimo anno".

Le ragioni della disputa e le dichiarazioni chiave

Il processo vede Musk schierato contro OpenAI e i suoi attuali vertici, tra cui figura Sam Altman. L'accusa principale mossa da Musk è che la società abbia progressivamente abbandonato la sua natura intrinsecamente no-profit, trasformandosi in una realtà a vocazione prettamente commerciale. Questa transizione, a suo avviso, potrebbe generare seri rischi per la società.

L'imprenditore ha argomentato che un'intelligenza artificiale avanzata, per sua stessa natura e potenziale impatto, dovrebbe essere sviluppata e gestita con la massima trasparenza e attraverso una condivisione ampia e democratica dei progressi. A rafforzare il suo monito, Musk ha aggiunto: "Non vogliamo trovarci in uno scenario simile a Terminator, dove la tecnologia sfugge al controllo umano", evocando l'immagine di un futuro in cui l'autonomia tecnologica potrebbe minacciare l'esistenza stessa dell'umanità.

La visione e la struttura di OpenAI

OpenAI è stata istituita nel 2015 come organizzazione di ricerca dedicata all'intelligenza artificiale, con la chiara missione di assicurare che l'intelligenza artificiale generale (AGI) possa apportare vantaggi a tutta l'umanità.

La sua struttura è concepita come un modello ibrido, che combina gli aspetti di un'organizzazione no-profit con quelli di una società a scopo di lucro limitato. Questo approccio mira a bilanciare la ricerca aperta e la necessaria sostenibilità finanziaria. OpenAI si impegna attivamente nello sviluppo di tecnologie sicure e promuove con vigore la collaborazione tra ricercatori e istituzioni a livello globale, con l'obiettivo ultimo di favorire un uso responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale, garantendo che il progresso tecnologico sia sempre al servizio del benessere collettivo.