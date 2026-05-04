Nel competitivo panorama dell'intelligenza artificiale, Nicolas Sauvage, fondatore e presidente di TDK Ventures, ha adottato una strategia unica, puntando su aspetti di nicchia che rappresentano opportunità future. Questa filosofia, presentata a un recente evento StrictlyVC a San Francisco, ha guidato la fondazione, nel 2019, del braccio di venture capital della gigante giapponese dell'elettronica TDK. Oggi, TDK Ventures gestisce 500 milioni di dollari attraverso quattro fondi, con l'obiettivo di individuare tecnologie decisive e potenziali minacce per TDK.

Una scommessa chiave di Sauvage è stata su Groq, startup di chip AI focalizzata sull'inferenza, area cruciale per il futuro del settore. L'investimento, precedente al boom dell'AI generativa, ha portato la società a una valutazione di 6,9 miliardi di dollari. Jonathan Ross, fondatore di Groq e co-creatore delle Google TPU, ha progettato il chip partendo dal compilatore, riflettendo la visione di Sauvage di risolvere i colli di bottiglia tecnologici con quattro anni di anticipo.

L'approccio "helicopter" al venture capital

Nel podcast "Advantaged" con Drew Beechler, Sauvage ha descritto come TDK Ventures si distingua nel corporate VC con investimenti esplorativi "helicopter", che individuano nuove opportunità con scommesse iniziali.

Tra le sue iniziative, l'adozione del framework "Equal-Win" e la creazione di strumenti interni come le scorecard per gli investimenti, mirano a mantenere un approccio imprenditoriale e guidato dai dati.

Intelligenza fisica e l'innovazione cinese

Per il futuro, Sauvage segue l'intelligenza fisica, dove i robot sono progettati per compiti specifici. La sua convinzione è concentrarsi su macchine che svolgano un unico compito difficile, ma con affidabilità. Agility Robotics, nel suo portafoglio, ne è un esempio, focalizzata sulla logistica dei magazzini. Un rapporto di Eclipse, seguito da Sauvage, evidenzia il ruolo della Cina nell'innovazione del prototyping fisico assistito da AI ("vibe manufacturing"), che TDK Ventures sta già integrando nei suoi investimenti.

Il futuro delle CPU e le sfide produttive

Sauvage prevede un ritorno delle CPU nel panorama informatico, grazie alla loro flessibilità nella gestione della logica decisionale e orchestrativa delle operazioni AI. Sottolinea anche la sfida della "vibe manufacturing" cinese, che comprime il ciclo progettazione-costruzione-test dei prodotti, un segnale di cambiamento che TDK Ventures sta affrontando.

Attraverso la visione di Nicolas Sauvage, TDK Ventures si posiziona all'avanguardia nell'anticipare e affrontare le sfide del futuro tecnologico, combinando intuizione e adattabilità per identificare le prossime grandi opportunità nei trend emergenti dell'AI e dell'innovazione industriale.