DoorDash ha annunciato l'introduzione di nuovi strumenti potenziati dall'intelligenza artificiale, pensati per rivoluzionare l'esperienza dei commercianti sulla sua piattaforma. L'obiettivo è duplice: semplificare l'onboarding e migliorare la presentazione visiva delle offerte gastronomiche, oltre a facilitare la creazione di siti web personalizzati direttamente dalle inserzioni dell'app.

Automazione e Miglioramento Visivo per i Commercianti

Uno degli aggiornamenti più rilevanti riguarda lo strumento di onboarding automatizzato. Questo sistema permette ai commercianti di collegare il proprio sito web, da cui l'intelligenza artificiale estrae autonomamente informazioni cruciali come orari di apertura, fotografie dei piatti e dettagli del menù.

Questi dati vengono poi formattati per creare un'inserzione completa sull'app DoorDash. I commercianti mantengono il pieno controllo, potendo rivedere e modificare ogni dettaglio prima della pubblicazione, garantendo accuratezza e coerenza. Questa funzionalità, che richiama approcci simili nel settore, mira a ridurre drasticamente tempi e sforzi iniziali.

Parallelamente, DoorDash ha introdotto avanzate capacità di gestione delle immagini tramite AI. Strumenti come AI Retouch e AI Replate sono progettati per elevare la qualità delle fotografie delle pietanze. AI Retouch può sostituire sfondi, affinare la nitidezza e ottimizzare l'illuminazione, mantenendo intatta l'autenticità del piatto. AI Replate, invece, manipola le immagini per conferire un aspetto professionalmente impiattato, intervenendo su luce e colore.

I commercianti possono anche fornire immagini di riferimento per applicare uno stile specifico, garantendo una presentazione visiva accattivante e uniforme.

Integrazione Strategica per la Scoperta dei Ristoranti

In una mossa strategica, DoorDash ha deciso di integrare le funzionalità chiave dell'app Zesty, precedentemente autonoma, direttamente nella sua applicazione principale. Zesty, nata con l'intento di offrire raccomandazioni personalizzate e una scoperta di ristoranti basata sulla ricerca conversazionale, ha ora le sue caratteristiche distintive – come la ricerca tramite linguaggio naturale e l'aggregazione di input da social media e mappe – fuse nell'ecosistema unificato di DoorDash. Questa integrazione mira a fornire un'esperienza di scoperta più fluida e incisiva, posizionando le capacità di ricerca avanzate dove gli utenti già operano per ordinare e prenotare.

Questa decisione si inserisce in una più ampia strategia di espansione di DoorDash nel settore della ristorazione tradizionale. L'incorporazione delle funzionalità di scoperta all'interno dell'app principale segue l'acquisizione di SevenRooms, che ha già ampliato significativamente le opzioni di prenotazione disponibili per gli utenti. La convergenza di scoperta, prenotazioni e transazioni in un'unica piattaforma permette a DoorDash di catturare e agire più efficacemente sui segnali precoci di intenzione di consumo, rafforzando la sua posizione competitiva e offrendo un servizio più completo.

Vantaggi e Prospettive Future

L'implementazione di questi strumenti di intelligenza artificiale ha già mostrato risultati tangibili.

DoorDash ha registrato un incremento nei tassi di conversione degli ordini, migliorando la capacità di attrarre e fidelizzare i clienti. Inoltre, la piattaforma ha introdotto un nuovo strumento per la creazione di campagne di marketing automatizzate, consentendo ai commercianti di gestire con maggiore efficienza creazione di contenuti, invio di email e pianificazione delle promozioni, ottimizzando gli sforzi promozionali.

In sintesi, le recenti innovazioni di DoorDash rappresentano una chiara evoluzione strategica, dove l'intelligenza artificiale diventa il fulcro per l'ottimizzazione dell'efficienza operativa e per l'arricchimento dell'esperienza utente. La piattaforma dimostra come la tecnologia avanzata possa creare un ecosistema di servizi integrato, che semplifica le complessità e offre un'interfaccia intuitiva e funzionale, trasformando l'interazione digitale e gastronomica per commercianti e clienti.