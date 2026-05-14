L'annuncio della partnership tra OpenAI e Apple, avvenuto nel giugno 2024, aveva generato grandi aspettative per una potenziale rivoluzione tecnologica. L'accordo prevedeva l'integrazione di ChatGPT nei sistemi operativi di Apple, presentandolo come un'opzione all'interno di Siri e nella funzione Visual Intelligence dell'iPhone. Le proiezioni indicavano la possibilità di generare miliardi di dollari in nuovi abbonamenti e di assicurare a OpenAI una posizione di grande rilievo in uno degli ecosistemi mobile più diffusi a livello globale.

Frustrazione e delusione per OpenAI

La realtà, tuttavia, si è rivelata ben diversa dalle previsioni. OpenAI ha manifestato una crescente frustrazione riguardo alla gestione dell'integrazione da parte di Apple. Le lamentele principali riguardano la marginalizzazione delle funzionalità di ChatGPT, rese difficili da individuare, e i ricavi nettamente inferiori alle stime iniziali.

Un dirigente di OpenAI ha espresso il proprio disappunto, affermando: "Essenzialmente ci hanno detto di fidarci di loro alla cieca". Questo clima di sfiducia ha spinto OpenAI a consultare uno studio legale esterno per valutare le proprie opzioni. Tra queste, l'invio di un avviso formale di violazione contrattuale ad Apple è una possibilità concreta, sebbene una vera e propria causa legale sia considerata, per il momento, l'ultima risorsa.

Le sfide legali di OpenAI

La situazione per OpenAI si preannuncia complessa, poiché l'azienda è già impegnata in altre dispute legali significative. Tra queste spicca una causa intentata da Elon Musk, che accusa l'organizzazione di aver deviato dalla sua missione originaria senza scopo di lucro. Contemporaneamente, le tensioni con Microsoft stanno aumentando, mentre OpenAI persegue una maggiore indipendenza in vista dei suoi ambiziosi piani di quotazione in borsa.

Le obiezioni di Apple

Anche Apple, dal canto suo, ha espresso lamentele nei confronti di OpenAI. Tra le preoccupazioni figurano gli standard di privacy adottati da OpenAI e un certo disappunto per la sua spinta verso il settore hardware, un'iniziativa guidata da ex dirigenti Apple, incluso l'influente ex capo del design Jony Ive.

Queste dinamiche di tensione non rappresentano una novità per Apple. L'azienda ha già affrontato in passato partnership complesse e problematiche con giganti come Google Maps, Adobe e Spotify, che hanno sperimentato disaccordi simili.

Attualmente, la principale partnership di Apple nel campo dell'intelligenza artificiale è con Google. Un accordo pluriennale prevede che i modelli Gemini di Google alimentino Apple Intelligence, con un costo stimato di circa un miliardo di dollari all'anno.

La controversia tra Apple e OpenAI evidenzia le complesse dinamiche del settore tecnologico, dove le aspettative elevate e le promesse non mantenute possono rapidamente degenerare in azioni legali. Mentre OpenAI cerca una risoluzione del conflitto che eviti il ricorso a una causa, resta da vedere quale sarà la risposta di Apple a queste accuse.