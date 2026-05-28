L'Oura Ring 5 è stato ufficialmente presentato, consolidando la sua posizione come la più avanzata iterazione del celebre smart ring. L'azienda ha rivelato che il nuovo modello è il 40% più piccolo rispetto al predecessore, promettendo miglioramenti significativi nella precisione dei sensori e nella durata della batteria. Il prezzo di partenza è di 399 USD, con le prime spedizioni programmate per il 4 giugno.

Design e Concorrenza

Il design più sottile rappresenta un punto di forza cruciale per l'Oura Ring 5, mirando a un pubblico più ampio. Maz Brumand, VP di Product di Oura, ha evidenziato come l'architettura meccanica, elettronica e sensoriale sia stata completamente riprogettata per un anello più estetico e funzionale.

Questa evoluzione verso un formato più snello è stata anche una risposta alla crescente pressione competitiva esercitata da rivali come RingConn e Ultrahuman.

Funzionalità Avanzate per la Salute

Oltre alla compattezza, l'Oura Ring 5 introduce nuove e significative funzionalità software. Tra queste spicca “Health Radar”, progettato per monitorare i segnali biometrici chiave in background. Le innovazioni includono le “Blood Pressure Signals”, per un'analisi dettagliata della pressione sanguigna durante il sonno, e il monitoraggio della respirazione notturna tramite il servizio “Nighttime Breathing”. Queste capacità sottolineano l'obiettivo di Oura di fornire una panoramica sanitaria completa, andando oltre le misurazioni tradizionali di sonno e frequenza cardiaca.

Autonomia e Precisione Migliorate

L'anello offre un'autonomia della batteria estesa, che varia da sei a nove giorni, superando i cinque-otto giorni del modello precedente. I sensori sono stati riprogettati per garantire un contatto ottimale con la pelle, assicurando misurazioni più accurate su diverse dimensioni delle dita e tonalità della pelle. Le nuove funzionalità software includono anche il tracciamento in tempo reale delle attività fisiche e una migliore compatibilità con applicazioni di terze parti, come Strava.

Cura Personalizzata e Innovazione Continua

Oura espande la sua offerta oltre le metriche di base, introducendo servizi di cura personalizzata. Attraverso una partnership con Counsel Health, gli utenti possono accedere a consigli medici personalizzati direttamente dall'app Oura, sebbene questo servizio comporti un costo aggiuntivo rispetto all'abbonamento mensile standard di 5,99 USD.

Ulteriori innovazioni includono le “GLP-1 Insights”, che offrono una visione approfondita del percorso terapeutico e monitorano i cambiamenti di peso, e il lancio di uno studio sulla salute del cervello, volto a correlare le scelte quotidiane e la capacità di recupero con il benessere mentale a lungo termine.

Il Futuro degli Smart Ring

Con il lancio dell'Oura Ring 5, l'azienda rafforza la sua leadership nel settore degli smart ring. La crescente concorrenza, evidenziata anche dall'imminente lancio del Generazione 3 di RingConn, spinge Oura a un'innovazione costante. Questo nuovo modello rappresenta un passo avanti significativo nel panorama degli accessori indossabili, combinando un design raffinato con capacità tecnologiche avanzate, e mira a una maggiore accessibilità e all'integrazione di servizi che trascendono il semplice monitoraggio della salute.