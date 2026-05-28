Vertu lancia Alphafold, un pieghevole per CEO e manager. Combina AI su misura e sicurezza avanzata per la gestione aziendale.

Lusso e Design

L'Alphafold parte da 6.880 USD (vitello), fino a oltre 46.800 USD con finiture in alligatore, oro. Si posiziona come simbolo di status.

Hermes Agent: AI per l'Impresa

Cuore dell'Alphafold è Hermes Agent, un agente AI integrato. Gestisce via linguaggio naturale approvazioni, pianificazione, report e tracciamento vendite. Si integra con ERP e CRM, soluzioni personalizzabili.

Privacy e Sicurezza: Chip A5

L'Alphafold adotta un'architettura privacy-first con chip A5 proprietario, isolando chiavi, credenziali biometriche e dati sensibili.

Elaborazioni critiche sul dispositivo; prompt per AI esterne anonimizzati o tokenizzati. Audit e certificazioni indipendenti sono in roadmap, ma non ancora disponibili.

Specifiche Tecniche

L'Alphafold monta un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, con display interno da 8,05” ed esterno da 6,53”. Batteria da 6.500 mAh, comunicazione satellitare. Fotocamera posteriore: 50 MP, 5 MP (telefoto). Cerniera (metallo, titanio, fibra di carbonio) garantita per 650.000 pieghe, assicurando prestazioni e durabilità.

Foldables e AI: Nicchia in Crescita

Il mercato dei pieghevoli (meno del 2% delle spedizioni 2025). L'Alphafold è proposta executive. Prevista crescita del 30% nel 2026, spinta dall'AI generativa. L'ampio display è ideale per multitasking e produttività, valorizzando Hermes Agent.

Lancio e Servizio

Lancio ufficiale il 28 maggio 2026, con pre-ordini (20-31 maggio) offrendo benefit: custodia personalizzata, supporto advisor. La strategia punta su vendita su misura e esperienza premium.

L'Alphafold di Vertu si afferma come centro di comando personale per i leader aziendali. Fondato su lusso, AI avanzata e privacy, riqualifica il foldable come strumento professionale d'élite. La sicurezza è da verificare tramite audit indipendenti.