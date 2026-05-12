Finalmente, la crittografia end-to-end (E2EE) è disponibile per i messaggi scambiati tra utenti Android e iPhone. Questa innovazione, che rafforza significativamente la sicurezza e la privacy delle comunicazioni, ha iniziato il suo rollout in fase beta per le conversazioni tra dispositivi con software aggiornato.

La crittografia end-to-end è una funzionalità di privacy essenziale, progettata per proteggere gli utenti da sorveglianze di hacker, governi o aziende. I messaggi, crittografati durante il transito, diventano pressoché impossibili da intercettare e leggere per terzi.

Fino a ora, questa protezione non era estesa ai messaggi tra iPhone e Android, nonostante iMessage offrisse E2EE dal 2011 e gli utenti Android potessero comunicare tra loro con E2EE dal 2021.

Superare le barriere di comunicazione

Per anni, la comunicazione tra utenti iOS e Android è stata complessa. Gli utenti Android non potevano usare iMessage, e Apple si era a lungo rifiutata di supportare il protocollo RCS (Rich Communication Services), un'evoluzione degli SMS tradizionali. Questa resistenza è terminata solo nel 2023, quando Apple ha ceduto alle pressioni regolatorie.

Il protocollo RCS è ormai uno standard di settore, introducendo funzionalità avanzate come indicatori di digitazione, ricevute di lettura, reazioni emoji, messaggi più lunghi e, fondamentale, la crittografia.

La mancata adozione di RCS da parte di Apple aveva causato problemi come l'interruzione delle chat di gruppo e la bassa qualità dei contenuti multimediali condivisi. Ciò aveva anche alimentato lo "stigma della bolla verde", riferito al colore delle bolle di messaggio che gli utenti iPhone ricevevano dagli Android.

L'adozione di RCS da parte di Apple, sollecitata anche da Google per una comunicazione più fluida, ha rappresentato un passo decisivo per ridurre il divario tra le "bolle verdi" e le "bolle blu", rendendo l'interazione tra le piattaforme più omogenea e funzionale.

Dettagli dell'implementazione e prospettive

La distribuzione della crittografia end-to-end per i messaggi RCS è in fase beta, quindi l'accesso potrebbe non essere ancora universale.

Gli utenti vedranno un'icona a forma di lucchetto all'interno della conversazione tra dispositivi Google e Apple per indicare che la chat è protetta.

Apple ha collaborato con Google e la GSM Association per implementare l'E2EE utilizzando il RCS Universal Profile 3.0, basato sul protocollo Messaging Layer Security. Questa versione di RCS abilita non solo la crittografia, ma anche funzionalità come risposte inline, modifica e cancellazione dei messaggi, e supporto Tapback cross-platform.

Queste innovazioni segnano un progresso fondamentale nel superare le barriere di comunicazione tra le due principali piattaforme mobili, offrendo un'esperienza utente più integrata e sicura. L'impatto di questa implementazione sulle future dinamiche del settore della messaggistica sarà un aspetto da monitorare.