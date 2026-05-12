General Motors (GM) ha avviato una profonda ristrutturazione del proprio reparto Information Technology (IT), licenziando oltre il 10% dei dipendenti, circa 600 persone. L'obiettivo è fare spazio a nuove competenze focalizzate sull'intelligenza artificiale (AI). Questa mossa strategica mira sia al contenimento dei costi sia a posizionare l'azienda per il futuro tecnologico.

L'AI Ridefinisce il Lavoro in GM

GM ha confermato nuove assunzioni nel settore IT, cercando profili con competenze specifiche in tecnologie AI native. Le capacità più richieste includono lo sviluppo di agenti, l'ingegneria dei modelli e i flussi di lavoro AI.

L'AI, da strumento di produttività, diventa un elemento fondante per la trasformazione aziendale.

Ristrutturazione e Impatti Economici

Le ragioni della riorganizzazione non sono solo tecnologiche, ma anche economiche. Le vendite stagnanti negli Stati Uniti hanno spinto GM a migliorare la redditività e adattarsi al contesto globale. Tali mosse hanno avuto un impatto negativo immediato sul mercato azionario, con un calo del 3,9% delle azioni a New York dopo l'annuncio.

Nuovi Leader per la Direzione AI

Il cambio di paradigma nella gestione tecnologica di GM è stato agevolato da nuove nomine chiave: Behrad Toghi come AI lead e Rashed Haq come vice presidente dei veicoli autonomi. Questi inserimenti seguono l'arrivo di figure come Sterling Anderson, veterano del settore, che ha assunto posizioni di leadership cruciali, promuovendo l'integrazione delle divisioni tecnologiche.

La Trasformazione AI: Una Necessità

Per GM, questa ristrutturazione è una strategia a lungo termine per garantire la competitività, integrando l'intelligenza artificiale in ogni aspetto della produzione e gestione. Riorganizzare la forza lavoro attorno a competenze AI consente di affrontare le sfide attuali e getta le basi per soluzioni innovative ed efficienti.

L'adozione dell'AI su larga scala richiede drastici cambiamenti organizzativi, ma offre opportunità considerevoli. Con il suo riallineamento, GM intende posizionarsi come leader in questo emergente panorama tecnologico.