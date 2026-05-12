Robinhood si prepara a lanciare la sua seconda iniziativa nel settore dei fondi di venture capital, denominata RVII, dopo aver presentato una registrazione confidenziale. Questa mossa strategica segue il successo del suo primo fondo, RVI, già quotato sul mercato azionario e orientato a democratizzare l'accesso agli investimenti nei mercati privati per gli investitori al dettaglio.

Un approccio innovativo agli investimenti

A differenza del primo fondo, che detiene partecipazioni in dieci aziende in fase avanzata come OpenAI e Stripe, RVII amplierà il suo raggio d'azione, investendo in startup in fase di crescita e iniziale.

Questa distinzione comporta un potenziale aumento del rischio, ma offre anche l'opportunità di ritorni maggiori. L'obiettivo di raccolta fondi per RVII non è ancora stato definito. Il primo fondo, RVI, quotato alla NYSE, ha già dimostrato una performance robusta, raddoppiando il suo valore iniziale da 21 a oltre 43 dollari per azione. Questo incremento è stato alimentato dall'entusiasmo del mercato per le prospettive dell'intelligenza artificiale delle startup sottostanti.

Democratizzazione dell'accesso ai mercati privati

Il modello alla base dei fondi di venture capital di Robinhood risponde a una lacuna storica nell'accesso agli investimenti privati. Tradizionalmente, solo gli 'investitori accreditati' – individui con un patrimonio netto superiore a 1 milione di dollari o un reddito annuo oltre i 200.000 dollari – potevano partecipare a questi investimenti.

I fondi RVI e RVII sono progettati per superare questa barriera, consentendo a chiunque di investire in un portafoglio di startup private tramite un normale conto di intermediazione.

Vlad Tenev, CEO di Robinhood, ha descritto Robinhood Ventures come una «società di venture capital quotata in borsa con liquidità giornaliera e senza requisiti di accreditamento». Questa struttura innovativa permette agli investitori di acquistare o vendere azioni ogni giorno di mercato aperto, in netto contrasto con i tradizionali fondi di venture capital, dove il capitale rimane bloccato per anni.

Una nuova visione per il capitale iniziale

La visione a lungo termine di Tenev si spinge oltre: l'aspirazione è che gli investitori al dettaglio possano avere un ruolo significativo anche nei round di finanziamento iniziali delle startup, affiancando i grandi fondi di venture capital.

Se questa visione si concretizzasse, potrebbe rivoluzionare il capitale iniziale e permettere ai piccoli investitori di beneficiare delle potenziali apprezzamenti che avvengono sempre più nei mercati privati, pur riconoscendo che in questi round si possono verificare anche le maggiori perdite.

Questo approccio innovativo di Robinhood rappresenta un passo significativo verso un mercato più inclusivo, offrendo nuove opportunità di crescita economica e modificando profondamente le dinamiche degli investimenti.