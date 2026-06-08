Con il prossimo rilascio di iOS 27, Apple introduce importanti innovazioni nell'app Shortcuts, il suo strumento di visual-scripting. La nuova versione consentirà agli utenti di creare workflow personalizzati attraverso l'intelligenza artificiale, rendendo l'automazione accessibile anche a chi non possiede competenze tecniche specifiche.

Automazioni semplificate con linguaggio naturale

L'integrazione dell'AI rappresenta la novità centrale nell'app Shortcuts. Gli utenti potranno ora descrivere in linguaggio naturale le automazioni desiderate, e Apple Intelligence interpreterà queste richieste, traducendole in azioni specifiche all'interno del sistema.

Questo approccio semplifica drasticamente la creazione di automazioni, superando la necessità di una conoscenza approfondita delle azioni delle app e delle variabili.

Durante la recente Worldwide Developers Conference, è stato dimostrato come questa funzione permetterà di creare shortcut complessi con una semplice digitazione. Un esempio pratico illustrato prevede la possibilità di impostare un'azione che notifichi automaticamente il partner quando si lascia il lavoro, calcolando l'orario di arrivo previsto tramite Apple Maps e inviando l'avviso via Messaggi.

L'espansione delle funzionalità AI in iOS 27

Oltre alle innovazioni in Shortcuts, iOS 27 introdurrà un generatore di sfondi personalizzati tramite l'app Image Playground.

Questa funzionalità utilizzerà modelli AI avanzati per creare immagini più realistiche, arricchendo le opzioni creative a disposizione degli utenti. Il generatore di sfondi e l'integrazione dell'AI nella creazione di shortcut rappresentano un passo significativo verso una maggiore personalizzazione ed efficienza dei dispositivi Apple.

Le capacità di elaborazione del linguaggio naturale sono il fulcro dell'evoluzione di Shortcuts, che ora proporrà un suggerimento come “Cosa vuoi che faccia il tuo shortcut?”. Questo approccio mira a rendere la tecnologia più accessibile, favorendo un uso più ampio delle automazioni tra gli utenti iPhone, tradizionalmente appannaggio di un pubblico più tecnico.

Impatto sull'utenza e prospettive future

Le nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale nell'app Shortcuts sono destinate a espandere le capacità creative e operative su iOS 27, promuovendo un'esperienza utente più omogenea. La riduzione della complessità tecnica rende queste innovazioni accessibili a un pubblico più vasto, permettendo agli utenti di concentrarsi sulla progettazione creativa dei propri workflow personalizzati anziché sugli aspetti tecnici.

Le integrazioni dell'AI in Shortcuts e nel generatore di sfondi, presentate durante la WWDC, delineano un futuro in cui la tecnologia sarà sempre più personale e intuitiva. Con il continuo sviluppo di queste soluzioni, i dispositivi Apple sono proiettati a diventare sempre più capaci di anticipare e rispondere in modo intelligente alle esigenze degli utenti, ridefinendo le interazioni quotidiane.