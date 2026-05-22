Il test in volo della Starship V3, la più recente versione del veicolo spaziale sviluppato da SpaceX, ha subito un rinvio per sopraggiunti motivi tecnici. L'atteso tentativo di lancio, che avrebbe dovuto svolgersi presso la base di Starbase a Boca Chica, in Texas, è stato interrotto a soli 40 secondi dal decollo. Questo stop è avvenuto dopo una serie di precedenti interruzioni del conto alla rovescia, già fermato per tre volte, e un rinvio iniziale di un'ora, evidenziando le complessità tecniche dell'operazione.

SpaceX ha prontamente comunicato che un nuovo tentativo di lancio della Starship V3 è già in programma per il giorno successivo.

Questa versione rappresenta la nuova generazione del veicolo che l’azienda intende impiegare per le sue ambiziose missioni di esplorazione spaziale, mirando ai futuri viaggi verso la Luna e Marte. Il test era particolarmente significativo poiché avrebbe segnato il debutto in volo delle nuove versioni sia del primo stadio, denominato Super Heavy, sia della navicella Starship vera e propria, entrambe equipaggiate con i potenti motori Raptor 3, progettati per massimizzare l'efficienza propulsiva.

Il programma del dodicesimo volo di test

Questo volo di test della Starship V3 era destinato a essere il dodicesimo nell'ambito del programma di sviluppo complessivo di Starship, ma rivestiva un'importanza cruciale in quanto il primo a coinvolgere le versioni aggiornate dei due stadi principali.

Il piano di volo prevedeva una sequenza operativa dettagliata: sia il primo stadio Super Heavy che la navicella Starship avrebbero dovuto effettuare un ammaraggio controllato in mare, una manovra fondamentale per il recupero e il riutilizzo dei componenti. Durante la fase di volo suborbitale, il secondo stadio era incaricato di rilasciare ventidue simulatori di satelliti Starlink di prossima generazione, un passo importante per la validazione delle future costellazioni satellitari. Inoltre, era prevista la riaccensione per alcuni secondi di uno dei motori Raptor, un test chiave per la verifica delle capacità di riavvio in orbita.

Le modifiche introdotte nella versione V3 sono state numerose e sostanziali, interessando sia la struttura aerodinamica che i complessi sistemi di propulsione.

L'obiettivo primario di questi aggiornamenti è migliorare significativamente l'efficienza operativa e la sicurezza delle future missioni spaziali di SpaceX. Il precedente volo di test del programma, l'undicesimo, era stato condotto nell’ottobre 2025, fornendo dati preziosi per lo sviluppo della versione attuale.

Starbase: il cuore delle operazioni SpaceX

La base di lancio di Starbase, situata strategicamente a Boca Chica, in Texas, si conferma come il principale centro operativo di SpaceX per tutte le attività di test e lancio dei veicoli Starship. Questa imponente struttura è stata specificamente progettata per supportare l'intero ciclo di sviluppo, inclusi i lanci orbitali e suborbitali, e dispone di infrastrutture all'avanguardia dedicate sia alla preparazione meticolosa dei veicoli che alle complesse operazioni di recupero post-lancio, essenziali per la filosofia di riutilizzabilità dell'azienda.

SpaceX ha ribadito la sua intenzione di procedere con il prossimo tentativo di lancio della Starship V3 il giorno successivo al rinvio, salvo l'insorgere di ulteriori imprevisti tecnici. L’azienda considera questo test non solo un passaggio fondamentale, ma anche un momento cruciale per la validazione definitiva delle nuove tecnologie e delle innovazioni ingegneristiche che saranno implementate nelle prossime, ambiziose missioni umane e robotiche dirette verso la Luna e Marte, segnando un ulteriore passo avanti nell'esplorazione spaziale.