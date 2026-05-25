Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha espresso una visione critica sulla situazione attuale del calcio italiano durante un recente intervento pubblico. Il dirigente partenopeo ha dichiarato che Giovanni Malagò, presidente del CONI, si è assunto una "gatta da pelare", riferendosi alle complesse difficoltà e alle ardue sfide che il sistema calcistico nazionale sta affrontando. Questa affermazione, rilasciata il 24 maggio 2026 in Campania, evidenzia la profonda complessità della situazione gestionale e organizzativa che caratterizza il settore.

Nel corso del suo intervento, De Laurentiis ha inoltre ribadito con forza che "il calcio va rifondato", sottolineando l'impellente necessità di un cambiamento strutturale profondo all'interno dell'intero sistema calcistico italiano. Il presidente del Napoli ha manifestato una chiara preoccupazione per le condizioni attuali del movimento e ha insistito sull'urgenza di avviare una riforma radicale che possa effettivamente rilanciare e modernizzare il calcio in Italia.

Le sfide del calcio italiano e il ruolo di Malagò

De Laurentiis ha focalizzato la sua attenzione sul ruolo di Giovanni Malagò, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), evidenziando le significative difficoltà che quest'ultimo sarà chiamato ad affrontare nella gestione delle intricate problematiche che affliggono il calcio italiano.

Le sue parole hanno messo in luce la gravità delle responsabilità che ricadono su Malagò e l'inderogabile esigenza di affrontare una situazione che, secondo l'opinione di De Laurentiis, richiede un intervento deciso e una completa revisione delle strutture attuali del sistema sportivo.

Il CONI: coordinamento e promozione dello sport

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) rappresenta l'ente pubblico preposto al coordinamento e alla promozione dell'attività sportiva su tutto il territorio nazionale. Esso svolge un ruolo di supervisione sulle federazioni sportive italiane, tra cui la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Il CONI ha il compito istituzionale di vigilare sulla corretta gestione dello sport in Italia e si configura come un punto di riferimento essenziale per la promozione e lo sviluppo di tutte le discipline sportive, incluse le attività calcistiche sia a livello nazionale che internazionale, garantendo il rispetto dei principi olimpici e sportivi.