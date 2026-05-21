Stellantis e la startup britannica Wayve hanno formalizzato una partnership tecnologica strategica, mirata all'integrazione del sistema di guida automatizzata hands-free supervisionato di livello 2++ nella piattaforma STLA AutoDrive del costruttore automobilistico. Il lancio di questa innovazione è previsto per il 2028, con un debutto iniziale nel mercato del Nord America. L'annuncio ufficiale è stato rilasciato il 21 maggio 2026, in occasione dell'Investor Day di Stellantis, tenutosi presso la sua sede nordamericana in Michigan.

Guida automatizzata: l'obiettivo "strada-porta"

L'accordo mira all'integrazione di Wayve AI Driver, l'intelligenza artificiale end-to-end sviluppata da Wayve, all'interno della piattaforma STLA AutoDrive. Questa soluzione innovativa consentirà una guida automatizzata porta a porta e a mani libere, efficace sia in contesti urbani che autostradali. È inoltre delineato un percorso di sviluppo che prevede l'evoluzione verso livelli di automazione sempre più avanzati. L'implementazione iniziale si concentrerà sul Nord America, con l'intenzione di espandere progressivamente la tecnologia ad altri mercati globali, sfruttando la scalabilità intrinseca della piattaforma STLA AutoDrive.

Sinergia tra innovazione AI e ingegneria Stellantis

Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis, ha evidenziato come la sinergia tra la piattaforma AI-first end-to-end di Wayve e la consolidata esperienza ingegneristica e industriale di Stellantis costituisca un modello efficiente per l'implementazione su larga scala di tecnologie avanzate, con una costante attenzione alla sicurezza e all'esperienza dell'utente. Alex Kendall, CEO di Wayve, ha rimarcato la notevole velocità di integrazione: un prototipo pienamente operativo è stato sviluppato in meno di due mesi, a riprova della capacità del sistema di essere generalizzabile su diverse tipologie di veicoli e in molteplici contesti di guida.

L'approccio innovativo di Wayve: AI hardware-agnostica

La soluzione proposta da Wayve si distingue per un modello di intelligenza artificiale hardware-agnostico e mapless, capace di apprendere direttamente dai dati acquisiti dai sensori installati sui veicoli. Questo approccio elimina la necessità di mappe ad alta risoluzione o di soluzioni predefinite e rigide, contribuendo a una significativa riduzione dei costi e della complessità di integrazione. Tale vantaggio si rivela particolarmente attraente per i costruttori automobilistici attenti alla gestione economica, come dimostrato dall'interesse di Stellantis. Questo sistema facilita, inoltre, aggiornamenti e miglioramenti costanti nella guida automatizzata, allineandosi perfettamente con una visione di efficienza nella scala dei sistemi ADAS e di autonomia in tempo reale.

La partnership nel quadro della strategia Stellantis

L'iniziativa con Wayve si colloca strategicamente all'interno del piano complessivo di Stellantis, che mira allo sviluppo e alla vasta diffusione di tecnologie avanzate quali STLA AutoDrive, STLA Brain e STLA SmartCockpit. L'ambizioso obiettivo è dotare il 35% delle vendite globali con almeno una di queste tecnologie entro il 2030, per poi superare il 70% entro il 2035. La collaborazione con Wayve rappresenta, in questo contesto, una delle molteplici partnership strategiche intraprese per accelerare lo sviluppo di software sofisticato, sistemi di guida assistita e l'integrazione dell'intelligenza artificiale a bordo dei veicoli.

In conclusione, la partnership tra Stellantis e Wayve segna un passo fondamentale verso una mobilità futura più autonoma, flessibile e user-centric.

La rapidità di integrazione e la notevole scalabilità del sistema AI-first di Wayve aprono la strada a un'adozione su larga scala della guida hands-free supervisionata, con l'ulteriore potenziale di estendersi verso scenari di automazione ancora più avanzati.