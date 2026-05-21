Dominata da contenuti ad alto coinvolgimento ma spesso diseducativi — da Baby Shark al virale Skibidi Toilet — emerge Maka Kids. Questa startup ridefinisce il tempo davanti allo schermo per l’infanzia, puntando su benessere e sviluppo sano, anziché su visualizzazioni. Con una recente raccolta di 3 milioni di dollari in seed funding, l’app si propone come un’alternativa responsabile per le famiglie.

Un approccio contro l'iperstimolazione

L’applicazione, per bambini da zero a sei anni, si distingue per l’assenza di algoritmi di raccomandazione, pubblicità o autoplay.

L’esperienza è prevedibile, progettata per favorire apprendimento, creatività e crescita emotiva, evitando l’intrattenimento passivo. Ogni contenuto è valutato tramite il framework proprietario Maka Imprint, sviluppato con il Yale Child Study Center. Questo modello, in attesa di brevetto, analizza sette domini dello sviluppo infantile con oltre 650 indicatori (linguaggio, creatività, abilità emotive, atteggiamento alla crescita), garantendo una selezione qualitativa dei video.

Dalla visione al finanziamento

Le co‑fondatrici Isabel Sheinman e Tanyella Leta, già promotrici di Nabu (iniziativa no‑profit che ha distribuito libri a oltre 15 milioni di bambini in 26 paesi), hanno ideato Maka Kids dopo aver raccolto input da utenti e famiglie.

Centinaia di interviste con genitori preoccupati per l’impatto dello schermo hanno plasmato la visione dell’app.

Il round di finanziamento seed da 3 milioni di dollari è stato guidato da Michigan Rise, con la partecipazione di Union Heritage Ventures, Flybridge, Also Capital, Detroit Venture Partners, Song United, Invest Detroit, Ann Arbor SPARK Capital e Segal Ventures. L’investimento sottolinea il robusto sostegno dell’ecosistema venture della regione.

L'impronta di Detroit nell’innovazione

Maka Media, startup che ha spostato la propria sede dalla East Coast a Detroit il 15 febbraio 2026, ha ricevuto un pre-seed di 2 milioni di dollari. Tra i co-investitori figurano ID Ventures, Michigan Rise, Pointe Angels e Union Heritage Ventures.

Il trasferimento a Detroit è una scelta strategica per valorizzare concentrazione, valori condivisi e collaborazione territoriale. Una co‑fondatrice ha spiegato: «Detroit ci offre ciò che gli ecosistemi costieri non danno: focus. Ci siamo trasferite intenzionalmente per costruire Maka con una comunità allineata ai nostri valori».

Funzionalità e catalogo

Il catalogo di Maka Kids include contenuti licenziati da detentori IP e creatori indipendenti, con progetti originali sviluppati con studi di animazione. Ogni programma è studiato nei minimi dettagli: ritmo, livelli di stimolazione, contrasto cromatico e struttura narrativa sono ottimizzati per non sovraccaricare i bambini, offrendo storie con archi narrativi genuini.

I genitori possono creare un profilo personalizzato, selezionando "canali" tematici (gentilezza, STEM, regolazione emozionale, movimento) e impostando una durata preferita per la sessione. Al termine, i contenuti integrano "wind-down cues", suggerimenti visivi e narrativi per aiutare il bambino a passare serenamente dallo schermo alla routine quotidiana, evitando crisi.

Lancio e abbonamento

Maka Kids sta conducendo una beta privata per iOS, programmata per l’estate del 2026. Il lancio pubblico è previsto per l’autunno successivo su iPhone e iPad, con supporto AirPlay. Migliaia di famiglie sono in lista d'attesa.

Il modello di business prevede un abbonamento mensile di 11,99 USD, con opzione annuale scontata.

I fondi raccolti saranno impiegati per espandere il catalogo e consolidare il framework Maka Imprint.

Guardando al futuro, le fondatrici immaginano Maka non solo come una piattaforma di streaming, ma come un «trust layer» per ogni esperienza digitale infantile. L’obiettivo è estendere l’applicabilità di Maka Imprint integrandola in giochi, prodotti edtech e show, stabilendo uno standard affidabile per tutti i contenuti rivolti ai bambini. Maka Kids incarna una visione matura del tempo davanti allo schermo: non più quantità o engagement, ma qualità, benessere e sviluppo. Si candida a diventare un punto di riferimento per genitori consapevoli e per un’industria infantile più responsabile.