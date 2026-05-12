Threads, la piattaforma Meta per tendenze e notizie, integra Meta AI. Questa funzionalità, simile a Grok su X, offre contesto in tempo reale su trend e notizie di attualità. L'obiettivo: arricchire l'esperienza, rendendo Threads fonte immediata di informazione e discussione.

Test e funzionalità di Meta AI

In fase beta in Malesia, Arabia Saudita, Messico, Argentina e Singapore, l'integrazione consente agli utenti pubblici di menzionare @meta.ai in post o risposte. Si ricevono contesto e raccomandazioni, con domande tipo "Coppa del Mondo questo mese?" o "look del Met Gala di tendenza?".

Le risposte di Meta AI appaiono come repliche pubbliche dall'account dedicato, nella lingua del post, rendendo Threads ecosistema informativo senza uscire dall'app.

Rischi e salvaguardie dell'intelligenza artificiale

L'introduzione di un chatbot AI comporta rischi, come dimostrato da Grok su X con contenuti problematici. Meta dichiara guardrail e salvaguardie robuste. Gli utenti hanno il controllo: possono silenziare @meta.ai, usare "Non interessato" su post AI o nascondere risposte dirette. Queste misure evidenziano l'impegno di Meta nel gestire il feedback e migliorare l'esperienza.

L'espansione AI nei servizi Meta

Parallelamente a Threads, Meta sviluppa il progetto interno "Hatch", focalizzato su assistenti AI personalizzati.

Questi gestiranno compiti quotidiani: shopping, generazione contenuti, ricerca automatizzata su piattaforme social. "Hatch" rientra nella strategia Meta per l'espansione in sistemi di AI avanzata e assistenti autonomi. L'obiettivo: migliorare l'efficienza delle attività online, creando un ecosistema di supporto integrato che rivoluziona l'interazione.