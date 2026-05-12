Drew Baglino, figura di spicco nello sviluppo tecnologico di Tesla, ha intrapreso un nuovo viaggio imprenditoriale con la fondazione di Sadi Thermal Machines, una startup innovativa dedicata alle pompe di calore. Questa iniziativa segna il suo secondo progetto di rilievo dopo l'addio a Tesla e il lancio di Heron Power, azienda focalizzata sui trasformatori a stato solido, consolidando la sua influenza nel settore energetico.

Omaggio alla termodinamica e radici in California

La denominazione Sadi Thermal Machines non è casuale, ma un esplicito omaggio a Nicolas Léonard Sadi Carnot, pioniere francese la cui opera ha gettato le basi della termodinamica moderna.

Fondata nel giugno 2025, la startup ha stabilito il suo quartier generale a Scotts Valley, in California, condividendo gli spazi con Heron Power. Sebbene ancora agli inizi, l'azienda ha già suscitato notevole interesse, in particolare per la presenza di diversi ex collaboratori di Tesla nel suo team, un indicatore di know-how raffinato e di esperienze consolidate nel settore.

L'eredità in Tesla e l'innovazione termica

Nel corso dei suoi quasi vent'anni in Tesla, Baglino ha contribuito a progetti rivoluzionari, dalla Roadster originale ai sistemi di accumulo energetico Powerwall e Powerpack. Il suo apporto è stato cruciale nello sviluppo del sistema di gestione termica dell'azienda, culminato nell'avanzato sistema "octovalve" della Model Y.

Questa tecnologia, all'epoca pionieristica, è in grado di regolare in modo sofisticato la temperatura di molteplici componenti del veicolo, ottimizzando prestazioni ed efficienza energetica.

L'idea di estendere le soluzioni termiche avanzate dai veicoli elettrici agli ambienti domestici era già stata oggetto di discussione. Baglino stesso, insieme a Elon Musk, aveva ventilato questa possibilità durante una conferenza sugli utili nel 2022. Tuttavia, Tesla non ha mai concretizzato questi piani, lasciando un potenziale spazio che iniziative come Sadi Thermal Machines ora mirano a occupare.

Una visione per la sostenibilità energetica

Il passaggio di Baglino da Tesla alla guida delle proprie imprese riflette il suo impegno costante nella promozione della sostenibilità energetica globale.

Heron Power, la sua prima startup, è attualmente impegnata in una fase di raccolta fondi che, secondo le proiezioni, potrebbe portare a valutazioni fino a un miliardo di dollari. Questo dato non solo evidenzia la fiducia degli investitori nel potenziale innovativo di Baglino, ma anche la sua capacità di guidare iniziative di grande impatto nel settore.

Le lezioni apprese durante la sua lunga esperienza in Tesla, in particolare l'importanza del focus e la necessità di abbattere le barriere aziendali, sono state fondamentali per la creazione e la crescita sia di Heron Power che di Sadi Thermal Machines. Con il lancio di quest'ultima, Drew Baglino sembra voler concretizzare la sua visione di un'applicazione più ampia e sofisticata delle pompe di calore, in piena sintonia con l'obiettivo di accelerare la transizione verso un futuro energetico più sostenibile. Questa iniziativa rappresenta non solo un significativo sviluppo tecnologico, ma anche una chiara dichiarazione d'intenti in un settore cruciale per il nostro pianeta.