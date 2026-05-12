TikTok si espande nel settore dei viaggi con il lancio di TikTok GO, una nuova funzionalità che consente agli utenti di scoprire e prenotare hotel, attrazioni ed esperienze direttamente all'interno dell'app. Disponibile negli Stati Uniti per gli utenti di età superiore ai 18 anni, TikTok GO permette di visualizzare dettagli, controllare la disponibilità e completare le prenotazioni grazie a partnership strategiche con Booking.com, Expedia, Viator, GetYourGuide, Tiqets e Trip.com.

La strategia di TikTok: dalla scoperta alla transazione

Questa iniziativa rappresenta un passo significativo nella strategia di TikTok per trasformare la scoperta di contenuti in una vera e propria piattaforma di transazioni dirette.

L'obiettivo è incrementare la fidelizzazione degli utenti e aprire nuovi flussi di entrate, replicando il successo di TikTok Shop, che ha introdotto l'e-commerce nell'app nel 2023. Con TikTok GO, l'azienda mira a integrare il settore dei viaggi nel proprio ecosistema, intensificando la competizione con Google nell'ambito della ricerca e delle mappe, dato che un numero crescente di utenti si rivolge a TikTok per l'ispirazione e la ricerca.

Il metasearch per hotel su TikTok

Parallelamente al lancio di TikTok GO, la piattaforma sta testando una funzione di metasearch per hotel, che introduce il confronto prezzi direttamente nell'app. Durante le prime fasi di test, gli utenti possono visualizzare schede dettagliate con prezzi e disponibilità, consentendo un passaggio fluido dalla scoperta dei contenuti alle opzioni di prenotazione.

Anziché gestire direttamente le transazioni, TikTok si posiziona come un generatore di domanda e un gateway, reindirizzando gli utenti a partner consolidati come Expedia, Booking.com e Trip.com per il completamento delle prenotazioni.

Questa novità potrebbe ridefinire le modalità di ricerca dei viaggi, spostando l'inizio del percorso decisionale dalle piattaforme tradizionali agli ambienti sociali, dove ispirazione e scelta avvengono simultaneamente. TikTok sfrutta segnali comportamentali, quali ricerche effettuate, contenuti salvati e schemi di coinvolgimento, per proporre agli utenti opzioni alberghiere altamente pertinenti.

Opportunità per creatori e imprese locali

Una delle caratteristiche distintive di TikTok GO è la possibilità per i creatori di contenuti di collegare direttamente i loro video a opzioni di prenotazione e di guadagnare tramite commissioni e campagne dedicate.

Questa apertura crea nuove opportunità economiche non solo per gli influencer, ma anche per le imprese locali, che possono beneficiare di un traffico più mirato e di una maggiore visibilità. Adam Presser, CEO di TikTok USDS Joint Venture, ha affermato: «Ogni giorno su TikTok, milioni di persone scoprono dove mangiare, dove soggiornare e cosa fare. TikTok GO collega quel momento di ispirazione direttamente alle imprese che stanno dietro, ed è vantaggioso per creatori, aziende locali e comunità».

Implicazioni per il settore dei viaggi

Per gli albergatori, questa iniziativa potrebbe segnare un cambiamento significativo nel modo in cui le ricerche di viaggio iniziano e si sviluppano, riducendo l'importanza delle piattaforme tradizionali a favore di ambienti sociali dinamici.

Tuttavia, le modalità con cui gli hotel potranno gestire le proprie inserzioni, influenzare la visibilità o rispondere ai feedback degli utenti all'interno dell'ecosistema di TikTok rimangono un aspetto in fase di sviluppo. L'approccio di TikTok come fonte di domanda a monte potrebbe ridisegnare i flussi di traffico verso i canali delle agenzie di viaggio online (OTA), consolidando la piattaforma non solo come strumento di scoperta, ma anche come attore chiave nella conversione delle intenzioni di viaggio in prenotazioni effettive.