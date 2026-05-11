Il celebre Wordle, il fenomeno digitale acquisito dal New York Times, si prepara a un debutto inedito: diventerà un game show televisivo. L'annuncio segna una svolta significativa nella strategia multimediale del Times, che mira a estendere il successo del brand oltre il digitale.

Wordle su NBC: conduzione Savannah Guthrie, produzione Jimmy Fallon

Il progetto debutterà su NBC nella stagione televisiva 2026-27, proponendo un formato «veloce» e pensato per il pubblico familiare. La conduzione sarà affidata a Savannah Guthrie, con Jimmy Fallon e il New York Times a curare la produzione.

Strategia cross-mediale e impatto del successo

Questa iniziativa riflette la volontà del New York Times di valorizzare Wordle non più solo come motore di abbonamenti digitali, ma come proprietà intellettuale da espandere su piattaforme tradizionali. I giochi del Times, finora strumenti di engagement, si trasformano in significative opportunità di monetizzazione cross-mediale. Il gioco ha conquistato milioni di utenti grazie alla sua semplicità, e l'acquisizione da parte del Times ha generato un incremento di nuovi utenti, rivelandosi cruciale per la crescita degli abbonamenti.

Il passaggio al piccolo schermo si configura come un'estensione naturale e strategica del successo digitale di Wordle, rispondendo a logiche di contenuto che prediligono immediatezza e interazione.

I giochi del Times trascendono il ruolo di semplici prodotti digitali, trasformandosi in franchise capaci di generare sinergie tra diversi media. Questo sviluppo arricchisce il dibattito sul futuro dei contenuti mediali, dimostrando come un formato semplice possa fungere da catalizzatore per strategie di diversificazione. In sintesi, Wordle evolve da fenomeno digitale a format televisivo, segnando una nuova fase nel rapporto tra media digitali e broadcast.