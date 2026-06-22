Anthropic, la società dietro l'assistente AI Claude, ha introdotto un sistema di verifica dell'identità per i suoi utenti. Questa iniziativa mira a rafforzare la sicurezza, prevenire abusi e garantire la conformità con gli obblighi legali, in particolare negli Stati Uniti. La mossa risponde alla crescente necessità di monitorare l'accesso e l'utilizzo delle funzionalità della piattaforma, fornendo al contempo un meccanismo di ricorso per gli account segnalati.

Il processo di verifica dell'identità

La politica sulla privacy di Anthropic è stata aggiornata per includere la richiesta di verifica dell'età o dell'identità in determinate circostanze.

Gli utenti dovranno fornire documenti governativi ufficiali, come passaporto o patente di guida, e completare una selfie o un video in diretta. Questi dati verranno digitalizzati per creare una "geometria facciale". Il processo, gestito in collaborazione con la società Persona di San Francisco, è concepito per essere rapido ed efficiente, con l'obiettivo di limitare violazioni dei termini di servizio e attività fraudolente. In caso di segnalazione dell'account, la verifica consentirà agli utenti di presentare un ricorso, evitando un ban immediato.

Gestione dei dati e privacy

Le informazioni raccolte durante la verifica dell'identità sono conservate sui server di Persona, non direttamente sui sistemi di Anthropic.

Questa separazione è volta a proteggere i dati da potenziali violazioni e a limitarne l'uso. Anthropic ha specificato che i dati di verifica non saranno impiegati per l'addestramento dei modelli AI né condivisi con terze parti per scopi di marketing o pubblicitari. L'utilizzo è strettamente circoscritto alla fornitura dei servizi di verifica e al miglioramento della prevenzione delle frodi, con Persona contrattualmente obbligata a eliminare i dati secondo i limiti di conservazione stabiliti da Anthropic e dalla legge.

Contesto normativo e implicazioni

L'introduzione di questi controlli avviene in un periodo di crescente pressione normativa da parte delle istituzioni governative statunitensi. Anthropic sta affrontando nuove sfide legali e regolamentari, inclusi dibattiti sull'uso dei dati biometrici, che in alcuni stati come l'Illinois sono legalmente protetti.

L'azienda deve quindi bilanciare le esigenze di conformità con la protezione della privacy degli utenti. Questa iniziativa potrebbe stabilire un precedente per il settore dell'intelligenza artificiale, influenzando il modo in cui altri fornitori gestiranno sicurezza e conformità. La trasparenza e l'efficacia di tali sistemi saranno cruciali per mantenere la fiducia dei milioni di utenti che accedono quotidianamente a queste piattaforme.