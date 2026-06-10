Amazon sta accelerando la sua strategia di finanziamento per sostenere la massiccia espansione nell'intelligenza artificiale (AI). In poche ore, l'azienda ha ottenuto circa 31,5 miliardi di dollari in nuovi capitali, combinando un prestito bancario e un'emissione obbligazionaria record in Canada.

Il prestito flessibile da 17,5 miliardi

Un prestito da 17,5 miliardi di dollari è stato stipulato con un consorzio di grandi istituti finanziari, tra cui Citibank, BofA Securities, JPMorgan Chase, HSBC e Wells Fargo. Il finanziamento, un delayed draw term loan facility, permette di attingere ai fondi in modo flessibile, non in un'unica soluzione.

La flessibilità consente di richiamare i fondi entro il 30 settembre 2026 e rimborsarli secondo le esigenze operative. Sebbene per scopi aziendali generali, i capitali sono strettamente connessi agli ingenti investimenti nel capex AI.

L'emissione obbligazionaria record in Canada

Precedentemente, Amazon aveva concluso un'operazione sui mercati del debito canadesi, emettendo obbligazioni per 14 miliardi di dollari canadesi (circa 10 miliardi di dollari statunitensi). L'offerta è stata la più grande corporate in dollari canadesi di sempre. L'operazione, suddivisa in cinque tranche con scadenze da 3 a 30 anni, ha registrato una domanda eccezionale di circa 28 miliardi di dollari canadesi. Ciò ha garantito condizioni di rendimento favorevoli, evidenziando la fiducia degli investitori nella strategia di Amazon.

Il finanziamento dell'AI nel settore tech

La strategia di Amazon non è isolata. Il settore delle big tech, con giganti come Google (Alphabet) e Meta, ricorre sempre più al debito per finanziare l'espansione delle infrastrutture AI. Si stima che per il solo 2026, il settore abbia già raccolto oltre 255 miliardi di dollari tra equity e debito. Il debito è ormai complementare alle riserve di liquidità, essenziale per sostenere gli investimenti colossali richiesti dall'AI.

Investimenti AI: prospettive e cifre

Gli investimenti nell'AI da parte delle maggiori aziende tecnologiche sono senza precedenti. Solo per il 2026, si prevede un impegno di decine, se non centinaia, di miliardi di dollari. Le stime indicano che la spesa totale per AI di Amazon, Microsoft, Meta e Alphabet potrebbe superare i 5 trilioni di dollari tra il 2025 e il 2030.

Specificamente, Amazon prevede di investire circa 200 miliardi di dollari nel 2026 in infrastrutture AI, cruciali per rafforzare AWS e i suoi data center.

Strategia di finanziamento e interrogativi sul ritorno

Strutture di finanziamento diversificate (bond multivaluta e prestiti flessibili) permettono ad Amazon di mantenere un bilancio solido, preservando liquidità e capacità di indebitamento per future opportunità. Tuttavia, gli analisti si interrogano sul ritorno proporzionato di questi ingenti investimenti. Se l'AI sosterrà margini e ricavi cloud, l'investimento sarà giustificato; altrimenti, un aumento del leverage e un rallentamento dei flussi di cassa potrebbero allarmare gli investitori.

In sintesi, il prestito da 17,5 miliardi di dollari e il bond canadese da record segnano un momento storico. I hyperscaler stanno utilizzando i mercati del debito con una strategia quasi di sovranità finanziaria, mirando a consolidare una leadership strutturale nell'era dell'intelligenza artificiale. La sfida è trasformare questi capitali in vantaggi competitivi duraturi, evitando che il debito superi le capacità operative.