General Motors sta ridefinendo la sua strategia industriale, puntando con decisione sul mercato delle batterie stazionarie per l’energia. Questo settore, che ha visto le vendite raddoppiare negli ultimi due anni, si prevede supererà i 110 GWh annui entro il 2030, secondo le proiezioni della Solar Energy Industries Association (SEIA). GM si unisce così a Tesla e Ford in una corsa per ritagliarsi un ruolo rilevante in un mercato in rapida espansione.

La scommessa sul sodio-ione per lo stoccaggio su larga scala

GM sta sviluppando una nuova chimica a base di sodio-ione, pensata per applicazioni di stoccaggio energetico su scala di rete.

Questa tecnologia promette di essere economica, resistente al calore senza la necessità di sistemi attivi di raffreddamento e di offrire cicli di vita più lunghi rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio. Un vantaggio strategico significativo è l'indipendenza del sodio da materie prime controllate da paesi specifici, a differenza di elementi come il cobalto. Il primo impianto pilota è atteso per il 2028, frutto del lavoro del Battery Cell Development Center interno all’azienda.

Strategia diversificata: LFP, riciclo e valorizzazione della capacità

Oltre al sodio-ione, General Motors sta ampliando collaborazioni esistenti. L'azienda fornirà celle LFP (litio-ferro-fosfato) per soluzioni energetiche e invierà pacchi batteria esausti a partner per operazioni di riciclo e per la creazione di micro-grid in siti industriali.

Un esempio concreto è l'installazione di 7,2 MWh in uno stabilimento in Michigan, destinata a generare risparmi energetici significativi nel suo ciclo di vita.

Investimenti consistenti per le chimiche avanzate

GM ha destinato 900 milioni di dollari allo sviluppo di nuove chimiche e alla costruzione di un centro dedicato alle batterie. Questo investimento mira a ridurre i tempi di immissione sul mercato di tecnologie emergenti come il sodio-ione, accelerando l'innovazione nel settore dello stoccaggio energetico.

Il contesto competitivo: Tesla leader ma sotto pressione

Il mercato dello stoccaggio energetico è attualmente dominato da Tesla, che nel 2025 ha registrato un record di 46,7 GWh installati, con un fatturato di circa 12,8 miliardi di dollari e un margine lordo stimato tra il 29 e il 30%.

Tuttavia, il primo trimestre del 2026 ha mostrato una battuta d’arresto, con un calo delle installazioni. Questa dinamica evidenzia che, nonostante la leadership, Tesla deve affrontare cicli stagionali e crescenti pressioni competitive, aprendo così una finestra per nuovi attori come GM.

Da costruttore di auto a fornitore strategico di energia

GM sta di fatto trasformandosi in un fornitore di soluzioni energetiche. Il rallentamento nelle vendite di veicoli elettrici ha lasciato capacità produttiva inutilizzata, e il mercato dell’energia, trainato dal boom dei data center legati all’intelligenza artificiale, è diventato un naturale sbocco. Il piano di GM mira a capitalizzare su un bisogno reale, valorizzando gli investimenti già fatti e diversificando il modello di business verso lo stoccaggio fisico.

La sfida principale sarà adattare rapidamente la produzione, garantire performance a lungo termine per i progetti di batterie e competere sui margini in un settore dove la Cina mantiene una posizione di leadership nei costi.

Questo scenario segnala che la partita sulle batterie non si gioca più solo nel settore automobilistico: la nuova frontiera è lo stoccaggio energetico.