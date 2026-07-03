Il Chevrolet Silverado EV, presentato come il pick-up elettrico ideale per il mercato americano, vanta caratteristiche all'avanguardia: un'autonomia che supera le 400 miglia, un abitacolo eccezionalmente silenzioso, un "frunk" (bagagliaio anteriore) capiente, notevoli capacità di traino e un sistema di guida assistita Super Cruise. Nonostante queste promettenti innovazioni, le sue vendite stentano a decollare. Nel 2025, in Nord America, sono state vendute circa 14.000 unità, una cifra nettamente inferiore rispetto al Silverado tradizionale, che raggiunge vendite dieci volte superiori in un solo trimestre.

Questo marcato contrasto evidenzia come le pur notevoli qualità tecniche non siano sufficienti a superare le resistenze del mercato dei pick-up full-size.

Il Prezzo: Un Ostacolo Minore

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il prezzo elevato non sembra essere la causa principale del modesto successo del Silverado EV. La versione LT Extended Range, che offre un'autonomia di 410 miglia, ha un costo di circa 5.000 dollari inferiore rispetto al prezzo medio di acquisto di un pick-up full-size con motore tradizionale, che si aggira sui 66.000 dollari. Sebbene la variante RST Max Range costi 20.000 dollari in più per sole 68 miglia aggiuntive di autonomia, è improbabile che siano queste differenze economiche a scoraggiare in modo determinante i potenziali acquirenti di un veicolo di questa categoria.

L'Inerzia del Mercato dei Pick-up

Il vero nodo risiede nell'inerzia del mercato dei pick-up tradizionali. I consumatori di questo segmento mostrano una marcata resistenza al cambiamento, influenzati da fattori come l'affidabilità percepita dei modelli a combustione, abitudini consolidate e, soprattutto, timori legati all'autonomia e alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. Nonostante le statistiche indichino che circa il 75% dei proprietari di pick-up traina al massimo una volta all'anno, questi pregiudizi persistono, frenando significativamente la diffusione del Silverado EV e, più in generale, dei pick-up elettrici.

Vendite in Calo e Contesto di Mercato

I dati di vendita confermano le difficoltà: nel primo trimestre del 2026, il Silverado EV ha registrato solo 1.406 unità vendute, segnando un calo del 41% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Questa flessione si inserisce in un contesto più ampio di contrazione per il mercato dei pick-up elettrici, dove altri modelli come il Tesla Cybertruck e il Rivian R1T mostrano volumi di vendita superiori. Parallelamente, nel secondo trimestre del 2026, si è osservato un calo complessivo del 4,2% nelle vendite di GM negli Stati Uniti, attribuito principalmente alla diminuzione della domanda sia per i veicoli elettrici che per il Silverado tradizionale.

Le Batterie LMR: Una Svolta Potenziale

Una potenziale soluzione a queste sfide potrebbe arrivare dalle nuove batterie lithium-manganese-rich (LMR). Questa tecnologia promette di ridurre i costi di produzione di circa 6.000 dollari rispetto agli attuali pacchi NMC, mantenendo al contempo un'autonomia superiore alle 400 miglia.

GM ha annunciato l'introduzione commerciale delle batterie LMR entro la fine del decennio, abbandonando la precedente strategia basata sulle LFP. La tabella di marcia prevede una produzione su larga scala negli Stati Uniti, in collaborazione con LG Energy Solution, a partire dal 2027-2028.

Prospettive Future e Sfide Strategiche

Se le batterie LMR riusciranno effettivamente ad abbattere i costi senza compromettere autonomia e prestazioni, GM potrebbe finalmente lanciare sul mercato un pick-up elettrico competitivo in termini di prezzo rispetto ai modelli a carburante, eliminando un ostacolo strutturale all'adozione. Tuttavia, per un successo duraturo, sarà cruciale anche superare le barriere culturali e rafforzare la fiducia dei consumatori, oltre a migliorare l'assistenza post-vendita, ambiti in cui il percorso dei veicoli elettrici è ancora nelle fasi iniziali.

Il Silverado EV rappresenta una solida "prima bozza" di pick-up elettrico. Il suo successo finale dipenderà dalla capacità di GM di trasformare l'innovazione tecnica in un valore tangibile per il cliente, accompagnando questa evoluzione con un cambiamento culturale significativo nel segmento di mercato di riferimento.