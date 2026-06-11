La partnership tra Anthropic e Tata Consultancy Services (TCS) accelera l'adozione dei modelli di intelligenza artificiale (AI) nelle imprese. L'accordo posiziona TCS come Global Premier Partner nella rete Claude, per implementare i modelli AI Claude di Anthropic in settori regolamentati.

Unità dedicata e accesso privilegiato

TCS istituirà una business unit dedicata all'implementazione dei modelli AI di Anthropic, ottenendo accesso anticipato alle nuove versioni per sviluppare competenze. Oltre 50.000 dipendenti TCS useranno l'assistente Claude AI internamente, applicando l'esperienza ai progetti dei clienti.

Superare le sfide nei settori regolamentati

La collaborazione si focalizza su soluzioni AI per finanza, sanità, telecomunicazioni e aviazione. L'obiettivo è superare lo stallo dei progetti AI in contesti regolamentati, causato da stringenti requisiti di accuratezza e supervisione. TCS e Anthropic co-innoveranno per workflow specifici e modernizzazione. Piattaforme TCS come Diligenta e i team BFSI useranno Claude. TCS contribuirà all'ecosistema Claude Code con strumenti per liquidazione sinistri e consulenza prestiti.

L'India, mercato strategico per l'AI

L'India è il secondo mercato per Anthropic. La partnership con TCS rafforza la presenza di Anthropic nel paese, che ha visto l'apertura di uffici e l'espansione dei legami con aziende IT.

Questa collaborazione consolida la posizione di Anthropic e sottolinea l'importanza globale delle implementazioni AI aziendali, formando una forza lavoro qualificata.

Formazione e visione strategica

TCS iON offrirà programmi di formazione e certificazione sui modelli Claude per creare una forza lavoro "AI-certified" in India. I leader delle due aziende, tra cui K Krithivasan (CEO TCS) e Dario Amodei (co-fondatore e CEO Anthropic), hanno evidenziato come l'AI sarà fondamentale per la reinvenzione delle imprese, accelerando la produzione. N Chandrasekaran (Presidente Tata Sons) ha ribadito questa visione strategica.