Dalla Juventus all’Inter, passando per Napoli e Cagliari, le ultime indiscrezioni raccontano di contatti avviati, valutazioni economiche e possibili operazioni destinate ad animare le prossime settimane.

Oblak torna di moda: la Juventus dialoga con l’Atletico Madrid

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Ekrem Konur, Juventus e Atletico Madrid avrebbero avuto nuovi contatti nelle ultime settimane, con il nome di Jan Oblak che sarebbe tornato d’attualità per la porta bianconera. Lo sloveno, da anni considerato tra i migliori estremi difensori del panorama europeo, sarebbe una delle opzioni valutate dalla dirigenza torinese per garantire qualità, esperienza e leadership a un reparto fondamentale.

I dialoghi tra i due club sarebbero ormai ben avviati e non riguarderebbero soltanto il portiere. Sul tavolo continuerebbero infatti a esserci anche altri profili come Nico Gonzalez e Alexander Sorloth, segnale di un asse di mercato sempre più caldo tra Torino e Madrid. Per arrivare a Oblak servirebbero comunque circa 15 milioni di euro, una cifra ritenuta non superflua dalla dirigenza bianconera e sostanzialmente identica a quella richiesta dall’Aston Villa per Emiliano Martinez, l’altra grande opzione presa in considerazione dalla Juventus per il ruolo di numero uno.

Bremer-Inter, pista ancora aperta. Cagliari su Berenbruch, Napoli valuta Anguissa 20 milioni

Se il mercato in entrata occupa gran parte delle attenzioni, quello in uscita potrebbe riservare sorprese altrettanto importanti.

Nelle ultime ore, infatti, il nome di Gleison Bremer sarebbe tornato a circolare in orbita Inter. Una pista che non sarebbe mai stata definitivamente accantonata e che potrebbe ricevere nuova linfa dal recente arrivo di Giovanni Carnevali come amministratore delegato della Juventus. Il dirigente emiliano vanta infatti uno storico rapporto di amicizia e collaborazione con Giuseppe Marotta e proprio il dialogo tra i due potrebbe riportare al centro delle discussioni il futuro del difensore brasiliano, valutato dalla Juventus non meno di 40 milioni di euro.

In casa Inter, inoltre, si registra un possibile asse con il Cagliari. Il presidente Tommaso Giulini, in una recente intervista, ha confermato l’interesse del club sardo per Thomas Berenbruch, centrocampista classe 2005 considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio nerazzurro e particolarmente gradito a Fabio Pisacane.

Possibili sviluppi potrebbero arrivare già nelle prossime settimane. Infine, attenzione al Napoli, dove la dirigenza starebbe lavorando a una parziale ristrutturazione del centrocampo. In questo scenario potrebbe rientrare anche la cessione di Zambo Anguissa, mediano in scadenza di contratto nel 2027 per il quale il direttore sportivo Giovanni Manna non sembrerebbe disposto a trattare sotto una valutazione da 20 milioni di euro.