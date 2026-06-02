Anthropic sta estendendo la portata del suo innovativo modello di intelligenza artificiale, Claude Mythos, attraverso l'espansione globale del Project Glasswing. Questo programma ambizioso mira a identificare e correggere le vulnerabilità critiche nei software utilizzando l'IA, coinvolgendo circa 150 nuove organizzazioni in oltre 15 paesi. L'annuncio giunge in un momento cruciale per l'azienda, che ha recentemente depositato in via confidenziale per un'offerta pubblica iniziale, con una valutazione prossima al trilione di dollari.

Claude Mythos: il fulcro della sicurezza

Al centro di questa iniziativa di espansione si trova Claude Mythos, un modello di intelligenza artificiale avanzato, progettato specificamente per rilevare vulnerabilità zero-day. In una fase iniziale, Anthropic aveva concesso l'accesso a Mythos Preview a 50 partner selezionati, tra cui il governo degli Stati Uniti, per condurre scansioni approfondite dei loro codici alla ricerca di falle di sicurezza. L'accesso è ora stato esteso a settori di importanza strategica come l'energia, l'acqua, la sanità, le comunicazioni e l'hardware, ambiti non pienamente rappresentati nella coorte iniziale di partner.

L'ampliamento include aziende e organizzazioni non profit che gestiscono basi di codice fondamentali per il funzionamento di altri enti e governi.

Un attacco riuscito a questi sistemi potrebbe avere conseguenze catastrofiche, potenzialmente impattando oltre 100 milioni di persone e compromettendo la sicurezza globale e nazionale.

Collaborazione internazionale e ostacoli

L'espansione di Project Glasswing coinvolge nazioni considerate alleate degli Stati Uniti, tra cui Australia, Canada, Francia, Germania e Italia. Parallelamente, l'Unione Europea sta attivamente cercando di approfondire questa cooperazione. Il modello Claude Mythos ha suscitato un notevole interesse da parte dell'UE, che sta negoziando l'accesso per le proprie aziende attraverso l'invio di emissari negli Stati Uniti per colloqui diretti con Anthropic.

La Commissione Europea intende sfruttare il modello per testare le proprie reti, nonché quelle delle banche e delle infrastrutture critiche europee.

Tuttavia, la distribuzione a nuovi partner è stata temporaneamente rallentata a causa di preoccupazioni di sicurezza sollevate dal governo statunitense.

Implicazioni per la cybersecurity

L'introduzione di Claude Mythos ha già generato un impatto significativo nel settore della cybersecurity. Il modello dimostra la capacità di rilevare vulnerabilità, anche in sistemi che sono stati completamente aggiornati, sollevando importanti interrogativi sull'uso responsabile di tali tecnologie. La sua abilità di creare exploit funzionanti da vulnerabilità datate ha condotto alla decisione di limitare l'accesso a un numero ristretto di organizzazioni chiave.

Nel frattempo, Anthropic si sta preparando ad affrontare la crescente concorrenza, in particolare da parte di OpenAI, che ha recentemente lanciato il proprio modello focalizzato sulla sicurezza informatica, GPT-5.5-Cyber.

Entrambe le aziende sono impegnate nella corsa per proteggere le infrastrutture critiche, anticipando e mitigando i rischi prima che attori malintenzionati possano sfruttare eventuali lacune nei sistemi.

In un panorama globale sempre più interconnesso e vulnerabile, l'iniziativa di Anthropic tramite Project Glasswing rappresenta un passo essenziale verso il rafforzamento della resilienza delle infrastrutture digitali. La collaborazione internazionale e la condivisione responsabile delle risorse tecnologiche si rivelano indispensabili per affrontare efficacemente le sfide poste da queste avanzate soluzioni di intelligenza artificiale.