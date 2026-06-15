L'ingresso di SpaceX, l'innovativa azienda spaziale di Elon Musk, nei mercati azionari ha segnato un momento di portata storica nel panorama economico globale. L'Initial Public Offering (IPO), avvenuto il 12 giugno, ha visto le azioni quotate a 135 dollari l'una, consentendo alla società di raccogliere l'impressionante cifra di 75 miliardi di dollari. Questa operazione ha consacrato l'IPO di SpaceX come il più grande nella storia, proiettando Musk allo status di primo trillionario globale.

Il debutto, attesissimo, ha generato una risposta estremamente entusiasta da parte degli investitori.

Le azioni SpaceX hanno aperto a 150 dollari, registrando un immediato incremento dell'11% in quello che è stato definito il giorno più anticipato nella storia di Wall Street. Nel corso della prima giornata di negoziazione, fino alle 14:30, le quotazioni erano già salite del 15%, per poi chiudere a 160,95 dollari, consolidando un aumento complessivo del 19% rispetto al prezzo di apertura.

L'impatto dell'IPO di SpaceX sui mercati

L'ingresso di SpaceX nel panorama azionario ha generato un'autentica ondata di entusiasmo, paragonabile all'effetto di un grande sasso lanciato in un vasto lago di equità, con ripercussioni destinate a durare. Sebbene Elon Musk abbia inizialmente reso disponibile solo una piccola quota, circa il 5% delle azioni, ciò suggerisce una crescita potenziale graduale ma alimentata da enormi aspettative.

Questa IPO si configura come un fenomeno decisivo, non solo per la traiettoria della società, ma anche per le future strategie di investimento a livello globale.

Gli investitori retail, affiancati da ben 40 fondi ETF a gestione attiva che hanno incluso SpaceX nei loro portafogli, hanno letteralmente affollato il mercato. L'azienda prevede di aumentare progressivamente il flottante delle sue azioni una volta scaduto il periodo di lock-up. Secondo l'analista di ETF Eric Balchunas, l'interesse per i titoli SpaceX è estremamente elevato, e il successo di questa operazione potrebbe spianare la strada a future mega IPO di rilievo, come quelle attese per Anthropic e OpenAI.

Punti chiave e prospettive future

Tra i principali beneficiari di questa IPO storica figurano le banche d'investimento, che hanno generato circa 500 milioni di dollari in commissioni, con Goldman Sachs e Morgan Stanley in posizione di spicco. Un altro aspetto significativo è che circa 4.400 dipendenti di SpaceX potrebbero ora vantare lo status di milionari grazie a questo evento. L'amministratore delegato, Elon Musk, mantiene una quota dominante con l'85,1% del potere di voto della società e ha pubblicamente espresso il suo profondo apprezzamento per il team di SpaceX in occasione del successo dell'offerta pubblica.

Un tema di notevole interesse per il futuro è la potenziale fusione tra SpaceX e Tesla, un'ipotesi esplicitamente menzionata dalla COO di SpaceX, Gwynne Shotwell.

Tale unione non solo potrebbe semplificare la gestione per Elon Musk, ma avrebbe anche il potenziale di ridefinire radicalmente le dinamiche sia dell'industria spaziale sia di quella del trasporto elettrico.

In sintesi, l'IPO di SpaceX si configura non solo come un trionfo per la società stessa, ma stabilisce anche un precedente destinato a influenzare il mercato azionario in maniera profonda e duratura. È ormai chiaro che questa operazione trascende la mera transazione finanziaria: rappresenta una chiara anticipazione di come il futuro delle tecnologie spaziali e dell'economia globale siano sempre più indissolubilmente intrecciati.