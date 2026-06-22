Meta, la società madre di WhatsApp, ha annunciato una mossa strategica che rafforza la sua presenza in India, nominando l'imprenditore indiano Kunal Shah alla guida dell'app di messaggistica. Shah subentra a Will Cathcart, il quale, dopo quasi sette anni al timone, assume un nuovo ruolo di sviluppo prodotti all'interno dell'azienda. Questa nomina di alto profilo è accompagnata da un significativo investimento di Meta, pari a 900 milioni di dollari, destinato al colosso fintech indiano CRED.

La strategia di Meta: un investimento da 900 milioni di dollari

L'investimento di 900 milioni di dollari da parte di Meta è articolato attraverso una combinazione di acquisti di azioni primarie e secondarie, conferendo a Meta una partecipazione di minoranza in CRED. Questa operazione finanziaria evidenzia la profonda fiducia di Meta nel potenziale di crescita e innovazione di CRED, nonché nelle capacità di leadership di Shah. Sebbene Kunal Shah si dimetterà dalla carica di CEO di CRED, manterrà comunque la sua quota azionaria all'interno della società.

L'India: un mercato strategico e in espansione per WhatsApp

Con una base di oltre 500 milioni di utenti, l'India si conferma il mercato più grande per WhatsApp, rappresentando una quota significativa della sua base globale di oltre tre miliardi di persone.

Questo vasto bacino di utenza è fondamentale per le ambizioni di Meta, in particolare nei settori del business messaging e dei pagamenti digitali, considerati cruciali per la prossima fase di sviluppo dell'app. Sotto la guida di Will Cathcart, che ha diretto WhatsApp dal 2019, l'applicazione ha vissuto un periodo di rapida espansione, introducendo funzionalità come Communities, Channels e integrazioni AI, pur riscontrando risultati eterogenei nell'ambito dei pagamenti digitali.

Kunal Shah: il profilo del nuovo leader e la visione di Zuckerberg

In una dichiarazione ufficiale, il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha elogiato Kunal Shah, definendolo un costruttore di "una delle più importanti aziende tecnologiche dell'India" e sottolineando la sua "mentalità da costruttore e prospettiva globale" necessarie per guidare l'app di messaggistica più grande del mondo.

La sua nomina riflette la scommessa di Meta sull'esperienza di Shah nella creazione di aziende internet consumer in India. Shah ha fondato CRED nel 2018, una piattaforma fintech con 17 milioni di utenti attivi mensili, dopo aver precedentemente sviluppato FreeCharge, una delle prime startup indiane nel settore dei pagamenti digitali. Oltre ai suoi ruoli operativi, Shah è riconosciuto come uno dei più importanti investitori in startup del paese, avendo sostenuto oltre 250 aziende.

Le sfide e le prospettive di WhatsApp nel settore dei pagamenti

Nonostante WhatsApp Pay abbia guadagnato terreno in India, il servizio ha faticato a replicare la portata e il coinvolgimento raggiunti da concorrenti locali come PhonePe e Google Pay, lasciando un significativo margine di crescita in uno dei mercati dei pagamenti più grandi a livello globale.

Meta confida che l'esperienza di Shah nella costruzione di una società internet consumer in India possa essere la chiave per sbloccare la prossima fase di crescita di WhatsApp, in particolare nelle aree dei pagamenti, del commercio e delle comunicazioni aziendali.

CRED: valutazione, leadership e piani futuri

L'investimento di Meta valuta CRED a circa 4,5 miliardi di dollari su base post-money. Questa cifra riflette l'importanza crescente e il dinamismo del settore fintech indiano. Come parte della transizione, Miten Sampat, che ha supervisionato la strategia e la finanza di CRED dal 2020, assumerà immediatamente la carica di CEO ad interim. Il consiglio di amministrazione e il team di leadership di CRED stanno lavorando a una struttura di gestione a lungo termine, in previsione di una futura offerta pubblica iniziale (IPO), con il nuovo capitale che dovrebbe sostenere la crescita nei settori dei pagamenti, dei prestiti, delle assicurazioni e della gestione patrimoniale.

L'obiettivo di Meta è chiaro: capitalizzare appieno il potenziale del mercato indiano non solo per espandere i servizi di messaggistica di WhatsApp, ma anche per sviluppare e integrare soluzioni avanzate nel campo dei pagamenti e del commercio digitale.