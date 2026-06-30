La famiglia iPhone 2027 potrebbe non essere più avvolta dal mistero. Il noto leaker Digital Chat Station (DCS) ha condiviso su Weibo, il popolare social network cinese, nuove indiscrezioni sulla prossima generazione di smartphone Apple.

Le informazioni, riprese successivamente anche da Gizmochina, consentono di scoprire in anteprima le possibile caratteristiche dei flagship di Apple il cui debutto è atteso per la primi mesi del 2027. La gamma di Apple sarà composta da iPhone 18 affiancato dal modello economico iPhone 18e e dal compatto iPhone Air 2.

Secondo DCS, iPhone 18 dovrebbe essere caratterizzato da un display LTPO da 6,3 pollici con un valore di refresh rate a 120 Hz. Per iPhone 18e, Apple avrebbe scelto un display LTPS da 6,12 pollici limitato ad una frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Il modello Air 2, invece, potrebbe contare su un pannello LTPO da 6,55 pollici e refresh rate a 120 Hz. Anche utilizzando diverse tecnologie per i display, il valore della risoluzione dello schermo da 1,5K dovrebbe restare comune per tutti i device.

Apple si sta preparando al debutto della famiglia iPhone 18 con tante novità tecniche e cambiamenti

Le indiscrezioni confermerebbero anche l'intenzione di Apple di adottare una nuova strategia di lancio per i propri dispositivi.

L'azienda di Cupertino si appresterebbe ad effettuare un lancio scaglionato per la famiglia iPhone, suddividendo la presentazione dei device in due fasi distinte.

Nel corso dell'autunno di quest'anno, l'azienda della mela presenterà la prima parte della lineup con il debutto previsto di iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e del primo iPhone pieghevole. I primi mesi del 2027, invece, saranno dedicati a iPhone 18, iPhone 18e oltre che a iPhone Air 2. In questo modo, Apple punta a massimizzare le vendite per i modelli top di gamma senza rischiare di sovrapporli ad altri modelli della stessa famiglia. Inoltre, si lascia spazio per il primo foldable dell'azienda senza cannibalizzare internamente le vendite.

L'obiettivo dell'azienda potrebbe essere quello di creare una distinzione netta tra i vari modelli della serie iPhone 18. I modelli Pro saranno quelli dotati di caratteristiche tecniche più importanti rispetto ai modelli base tra cui un comparto fotografico evoluto con ottiche dotate di apertura variabile e sensori d'immagine migliorati.

Come sempre, è bene ricordare che si tratta di indiscrezioni non confermate direttamente da Apple. Tuttavia, le voci sulla futura gamma di iPhone si stanno facendo sempre più insistenti tra gli addetti ai lavori. Inoltre, non ci sono ancora informazioni ufficiali sul costo per i consumatori ma, considerando i recenti aumenti per l'intero settore tech, non è da escludere che anche Apple sia costretta ad alzare i prezzi.