Il recente blocco temporaneo di Telegram in India, imposto il 16 giugno per prevenire frodi legate agli esami, ha scatenato una reazione significativa tra gli utenti. Questi si sono rivolti in massa a reti private virtuali (VPN) e applicazioni di messaggistica alternative, evidenziando le dinamiche di risposta alle restrizioni governative in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza digitale e la privacy.

La proliferazione delle VPN: una risposta immediata

Il giorno stesso dell'annuncio del blocco da parte del Ministero dell'Elettronica e della Tecnologia dell'Informazione dell'India, i download di app VPN nel paese sono aumentati del 49%, secondo Appfigures.

Questo dato sottolinea la strategia degli utenti per aggirare la censura e mantenere l'accesso ai servizi bloccati.

In particolare, Proton VPN e Turbo VPN hanno registrato crescite notevoli. Proton VPN ha visto un aumento del 113% su App Store e del 64% su Google Play. David Peterson, General Manager di Proton VPN, ha confermato un picco nelle registrazioni orarie dall'India, superando del 150% i livelli normali, a testimonianza del rapido afflusso di nuovi utenti che cercavano di eludere la censura improvvisa.

L'ascesa delle app di messaggistica alternative

Oltre alle VPN, gli utenti indiani hanno attivamente cercato altre app di messaggistica. Le installazioni di Signal sono aumentate del 72% su App Store e del 322% su Google Play, mentre Viber ha registrato una crescita del 216% su App Store.

Questi numeri riflettono il desiderio di preservare la comunicazione senza dipendere da piattaforme soggette a restrizioni.

Significativa è anche la crescita di iMe, la cui base utenti su Google Play è balzata da una media di circa 827 a ben 50.900 download, indicando un rapido spostamento verso alternative meno controllate.

Il contesto e le controversie del blocco di Telegram

Il blocco di Telegram è stato richiesto dall'Agenzia Nazionale dei Test (NTA) per impedire che malintenzionati utilizzassero la funzione di modifica dei messaggi dell'app per diffondere documenti d'esame falsificati. Telegram ha contestato l'ordine presso l'Alta Corte di Delhi, sostenendo che le autorità dovrebbero mirare a contenuti specifici piuttosto che imporre una restrizione a livello di piattaforma.

La modalità tecnica di implementazione del blocco ha generato ulteriori polemiche. Secondo Doug Madory di Kentik, l'approccio adottato dai fornitori di servizi internet indiani avrebbe apparentemente causato interruzioni del servizio anche al di fuori dei confini nazionali.

L'India e la storia delle restrizioni internet

L'India ha un precedente significativo in materia di restrizioni internet, con almeno 170 blocchi imposti dal 2015, posizionandosi al primo posto mondiale. Sebbene spesso giustificati dalla necessità di mantenere l'ordine pubblico, questi blackout localizzati, come quelli di giugno 2026 in Uttarakhand, Jaipur e Haryana, evidenziano la frequenza delle interruzioni digitali.

Per i consumatori, il messaggio è chiaro: in un'era di divieti di app e manomissioni di rete, una VPN sicura non è più solo un ulteriore strato di privacy, ma uno strumento indispensabile per mantenere la propria vita digitale online.