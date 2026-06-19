Nel dinamico settore delle startup tecnologiche, Baseten, specializzata in AI inference, si sta affermando come attore chiave. L'azienda è in trattative avanzate per un nuovo round di finanziamento da 1,5 miliardi di dollari, a pochi mesi da un precedente finanziamento di 300 milioni. Ciò evidenzia la sua crescita esponenziale e il forte interesse degli investitori nell'AI inference.

Crescita e valutazione di Baseten

Fondata nel 2019, Baseten ha rapidamente attirato l'attenzione per la sua efficiente gestione dei processi di inference, ovvero il calcolo dei risultati dai modelli AI dopo l'input utente.

La startup beneficia della "corsa all'oro dell'inference", che vede ingenti investimenti di capitale di rischio nelle aziende che sviluppano questo strato tecnologico.

La valutazione di Baseten ha raggiunto i 13 miliardi di dollari, con un incremento del 160% in meno di sei mesi. L'attuale round è 'split-priced', con alcuni investitori che valutano l'azienda a 13 miliardi e altri a 11 miliardi, una tattica per ottimizzare la percezione del finanziamento.

Ricavi, opportunità e rischi

Il successo di Baseten è legato alla robusta crescita dei ricavi, balzati a circa 600 milioni di dollari annualizzati, rispetto ai 200 milioni di inizio trimestre. Questa performance ha portato alcuni investitori a considerare valutazioni fino a 15 miliardi di dollari.

Tuttavia, Baseten affronta rischi: l'aumento della domanda di GPU ha fatto salire i prezzi, minacciando i margini di profitto. La preferenza di molte aziende per modelli a codice chiuso (Anthropic, OpenAI) potrebbe inoltre limitare l'adozione delle soluzioni open-source di Baseten.

Strategia e investitori chiave

Baseten noleggia server AI Nvidia e supporta l'addestramento, la personalizzazione e l'implementazione di modelli AI, privilegiando le soluzioni open-source. Questa strategia la posiziona vantaggiosamente. Spark Capital, Sands Capital, Altimeter Capital e Wellington Management sono tra i co-leader dell'attuale round, a conferma della fiducia nel suo potenziale.

Il dinamismo dell'AI inference e la capacità di Baseten di gestire operazioni complesse a costi ridotti definiscono la sua proposta di valore. La crescente competizione e le fluttuazioni del mercato GPU richiedono però innovazione costante e strategie di commercializzazione mirate per sostenere la crescita.