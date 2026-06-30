Il 28 maggio 2026, un test statico a Cape Canaveral si è concluso con la spettacolare esplosione del razzo New Glenn di Blue Origin. L'incidente ha causato danni ingenti alla piattaforma di lancio LC‑36 e all’infrastruttura circostante, sebbene non ci siano stati feriti. Nonostante l'entità del disastro, l'azienda ha assicurato un rapido impegno per tornare operativa entro la fine dell'anno, pur non avendo ancora individuato la causa dell'anomalia.

Stato dell'indagine e analisi preliminari

Il CEO Dave Limp ha confermato che l'indagine per identificare il motivo dell'esplosione è ancora in corso.

Le analisi preliminari suggeriscono che l'origine dell'anomalia possa risiedere nella sezione posteriore del primo stadio del razzo. Anche Jeff Bezos ha sottolineato la determinazione dell'azienda a ricostruire le strutture danneggiate e a riprendere le attività di volo.

Interventi sulla piattaforma e tempi di ripresa

Parallelamente all'indagine tecnica, Blue Origin ha dimostrato una notevole efficienza, completando la rimozione dei detriti dalla piattaforma LC‑36 in soli nove giorni. Limp ha evidenziato che alcune strutture chiave, come la torre dell’acqua, i serbatoi e l’hangar di integrazione del razzo, sono rimaste in buone condizioni. Tuttavia, l'esplosione ha distrutto il trasportatore-erettore e la torre di protezione dai fulmini.

Cambiamenti tecnici e strategie di riallineamento

Per accelerare il ritorno in volo e migliorare la cadenza operativa, Blue Origin introdurrà un'importante modifica: l'eliminazione del sistema "trasportatore-erettore". Il posizionamento del razzo sulla rampa avverrà ora tramite l'uso di una gru pesante, che solleverà verticalmente il New Glenn. Questa scelta, secondo Limp, dovrebbe portare a una maggiore efficienza.

Obiettivi 2026 e contesto strategico

Nonostante il grave incidente, l'obiettivo di Blue Origin è di riportare in volo il New Glenn entro la fine del 2026, un programma che inizialmente prevedeva fino a 12 lanci nell'anno. La ripartenza è cruciale, dato il ruolo del razzo nella catena Artemis della NASA e la dipendenza della missione Artemis III dal modulo Blue Moon, progettato per volare esclusivamente su New Glenn.

A differenza di SpaceX, che nel 2016 poté contare su una seconda piattaforma dopo un'esplosione, Blue Origin dispone attualmente di una sola rampa idonea, rendendo il ripristino della LC‑36 una priorità assoluta. La piattaforma danneggiata, il trasportatore-erettore distrutto e i danni ai supporti rappresentano sfide logistiche e tecniche significative.

Bilancio tra rischio e resilienza

L'episodio è stato uno dei fallimenti più imponenti dell'era post-Apollo, con una detonazione percepibile a centinaia di chilometri. Tuttavia, la risposta di Blue Origin è stata rapida e mirata: rimozione dei detriti in tempi record, indagini in corso e piani di riallineamento tecnico e strategico per mantenere la tabella di marcia.

Questa capacità di reazione in poche settimane testimonia un alto grado di resilienza interna. È fondamentale, però, identificare la causa dell'anomalia per prevenire future ripetizioni e garantire la sicurezza delle missioni. In prospettiva, questo fallimento potrebbe tradursi in un acceleratore di innovazione, portando a soluzioni più robuste e a una gestione del rischio affinata. La ripartenza del New Glenn rimane un asset strategico monitorato con attenzione dalla NASA e dall'industria spaziale.