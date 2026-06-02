Il 2 giugno 2026, Everand ha inaugurato una nuova era nel panorama dei servizi digitali dedicati alla lettura, lanciando un abbonamento integrato che unisce in modo sinergico ebook, audiolibri e club del libro. Questa mossa ambiziosa si propone di sfidare direttamente l'ecosistema consolidato di Amazon, che include Kindle, Audible e Goodreads, offrendo agli utenti un'esperienza di lettura più completa e socialmente connessa.

Un'offerta unica per lettura e comunità

Il cuore di questa innovazione risiede nel nuovo piano combinato, frutto dell'integrazione strategica tra Everand, il rinomato servizio di abbonamento digitale di proprietà di Scribd, e Fable, l'applicazione sociale dedicata alla lettura acquisita da Everand nel 2025.

Everand vanta un vastissimo catalogo con oltre 1,5 milioni di ebook e audiolibri, mentre Fable porta in dote una vibrante comunità. Questa fusione permette una sincronizzazione automatica e fluida dell'attività di lettura tra le due piattaforme, garantendo che progressi, "streaks" e liste di lettura siano sempre aggiornati. Gli utenti ottengono inoltre accesso privilegiato a quasi 200.000 club del libro online, creando così un ecosistema di lettura multiformato che è al contempo profondamente socialmente connesso.

Piani di abbonamento flessibili e personalizzabili

L'offerta è stata concepita per servire la vasta comunità unificata di circa 5 milioni di utenti che utilizzano Everand e Fable. Sono disponibili piani di abbonamento a scalare, pensati per adattarsi alle diverse esigenze dei lettori.

Il piano Standard, al costo di 11,99 dollari al mese, include l'accesso a un libro. Il piano Plus, a 16,99 dollari al mese, offre tre libri, mentre il piano Deluxe, a 28,99 dollari al mese, permette di accedere a cinque libri. Un vantaggio significativo è che tutti i piani includono le funzionalità di Fable Plus, che comprendono statistiche di lettura avanzate, la possibilità di impostare obiettivi di lettura personalizzati e un'esperienza completamente priva di pubblicità, il tutto senza costi aggiuntivi.

Comunità e recensioni: un'esperienza arricchita

Per potenziare ulteriormente l'aspetto comunitario, Everand integra ora direttamente nell'applicazione oltre 100 milioni di valutazioni e recensioni precedentemente disponibili su Fable.

Questo arricchisce notevolmente il contesto sociale di ogni titolo, fornendo agli utenti una guida preziosa nella scelta delle loro prossime letture. Gli iscritti hanno anche la comoda opportunità di scoprire quali club del libro stanno leggendo un determinato titolo e di unirsi a essi con facilità. L'interesse per la dimensione sociale della lettura è evidente: nel corso del 2025, un numero impressionante di 820.000 utenti Fable ha scelto di aderire a un nuovo club, dimostrando la vitalità e l'attrattiva di queste interazioni.

Espansione globale e integrazione progressiva

L'abbonamento combinato è attualmente in una fase di beta testing, con la sincronizzazione dei dati che opera in modalità unidirezionale, da Everand verso Fable.

Tuttavia, è già prevista un'integrazione bidirezionale più profonda e completa nei mesi a venire, per ottimizzare ulteriormente l'esperienza utente. Il lancio internazionale è già in corso: i piani Standard, Plus e Deluxe sono ora disponibili in quasi tutti i mercati globali. Questa espansione rappresenta una risposta strategica e concreta alle mutevoli abitudini di lettura degli utenti, che variano significativamente a seconda del periodo e della regione geografica.

Flessibilità dei crediti e aggiornamenti dell'interfaccia utente

Un'altra importante novità riguarda la gestione degli "unlock", i crediti mensili che consentono l'accesso a titoli premium. Everand ha introdotto la possibilità di far "rotolare" questi crediti per un periodo massimo di sei mesi, superando la precedente scadenza mensile.

Questa modifica risponde direttamente ai feedback degli utenti, riconoscendo che l'impegno nella lettura può fluttuare nel tempo. Parallelamente, l'applicazione Fable per Android ha beneficiato di una significativa rivisitazione dell'interfaccia utente. Sono state aggiunte nuove funzionalità, tra cui la gestione degli abbonamenti Fable Plus, una tab dedicata alle edizioni, widget per monitorare gli "streaks" di lettura e l'attesissima modalità dark mode, una richiesta frequente da parte della community.

In sintesi, il lancio del pacchetto integrato Everand + Fable segna un momento cruciale e una mossa significativa nella ridefinizione del mercato delle sottoscrizioni digitali dedicate alla lettura.

Attraverso l'allineamento di un accesso versatile a diversi formati, l'introduzione di strumenti motivazionali efficaci e la valorizzazione di una comunità di lettori attiva e coinvolgente, il nuovo modello si propone di distinguersi nettamente. L'obiettivo è offrire un'esperienza utente superiore, caratterizzata da maggiore flessibilità e un profondo senso di appartenenza per tutti gli appassionati di lettura.