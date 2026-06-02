Microsoft ha lanciato Scout, un nuovo assistente personale AI per Microsoft 365, ispirato a OpenClaw. Emerso nei primi mesi del 2026, OpenClaw ha profondamente influenzato l'industria dell'intelligenza artificiale, sebbene il progetto abbia perso slancio dopo l'acquisizione del suo fondatore da parte di OpenAI. Basato su OpenClaw, Scout è un assistente agentico sempre attivo con identità persistente. Gli utenti lo personalizzano (feedback) per automatizzare compiti. L'assistente apprende le abitudini dell'utente per diventare più capace e autonomo.

Funzionalità, sicurezza e fidelizzazione

Disponibile tramite il programma Frontier di Microsoft (richiede abbonamento GitHub Copilot), Scout si integra su desktop e browser. Offre abilità predefinite, ma il suo vero valore risiede nelle skill sviluppate autonomamente. Questo circuito di personalizzazione, apprendendo dal comportamento, crea un forte legame e ne rende difficile l'abbandono. La sicurezza è garantita da un sistema di conformità alle policy integrato, che monitora le operazioni e genera un audit trail. Ciò risponde a preoccupazioni su comportamenti imprevedibili di agenti OpenClaw.

Strategie di adozione e implicazioni etiche

Scout si inserisce tra i prodotti AI presentati da Microsoft alla conferenza Build.

Documenti interni rivelano una strategia per "rendere gli utenti dipendenti" dallo strumento prima di introdurre nuove funzionalità, promuovendo un uso quotidiano. Questa enfasi sulla "dipendenza" ha sollevato preoccupazioni etiche tra i dipendenti. Scout è già stato adottato da oltre 1.000 dipendenti, incluso il CEO Satya Nadella, con crescita organica e sviluppo AI/umano. In sintesi, con Scout, Microsoft mira a combinare la praticità e la flessibilità delle AI agentiche con strategie di engagement innovative, delineando una nuova e complessa dinamica tra utente e tecnologia.