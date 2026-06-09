Evotrex, una startup californiana supportata dall'azienda di elettronica Anker, ha recentemente concluso un round di finanziamento di Serie A da 30 milioni di dollari. Questo porta il capitale totale raccolto a 46 milioni di dollari in meno di due anni dalla sua fondazione. L'obiettivo primario dell'azienda è avviare la produzione di circa 1.000 unità all'anno del suo RV ibrido, l'Evotrex PG5, un travel trailer progettato per una prolungata autonomia off-grid, combinando una batteria, pannelli solari e un motore a gas come range-extender.

Il modello PG5: un RV generatore di energia

Il PG5, presentato al CES 2026 di Las Vegas, è descritto come il primo travel trailer al mondo capace di generare autonomamente la propria energia. È equipaggiato con una batteria LFP da 43 kWh, 1,5 kW di pannelli solari e un generatore a gas Horizon che ricarica la batteria, fornendo oltre 270 kWh di energia utilizzabile in un ciclo completo. Il sistema consente anche funzionalità V2V (Vehicle-to-Vehicle) per estendere l'autonomia dei veicoli trainanti e V2H (Vehicle-to-Home) per alimentare un'abitazione in caso di interruzione di corrente.

Strategia finanziaria e roadmap

Il recente finanziamento da 30 milioni di dollari si aggiunge agli investimenti precedenti, portando il totale a 46 milioni.

Questi fondi saranno impiegati per completare lo sviluppo del PG5, testarne approfonditamente la durabilità nei prossimi 10-12 mesi, consolidare la catena di approvvigionamento e implementare la rete di assistenza clienti. L'azienda ha prioritizzato l'assunzione di personale per il servizio post-vendita prima di quello per le vendite, evidenziando una forte attenzione verso l'esperienza cliente.

Contesto competitivo e vantaggio strategico

Il settore degli RV elettrici è in rapida evoluzione, ma i produttori tradizionali mostrano una certa lentezza nell'adozione di nuove soluzioni: Thor si concentra sulle flotte a noleggio, mentre Winnebago testa il suo eRV2 dal 2023 senza averlo ancora commercializzato.

Altre startup, come Lightship e Pebble, propongono soluzioni completamente elettriche. Evotrex si distingue optando per un sistema ibrido, basato sull'approccio EREV (Extended Range Electric Vehicle), che promette maggiore autonomia estesa e indipendenza, consentendo al PG5 di offrire comfort e vita off-grid per periodi prolungati, utilizzando il gas solo quando strettamente necessario.

La genesi e la filosofia imprenditoriale

Fondata da ex manager di Anker, tra cui Alex Xiao, Evotrex ha capitalizzato l'esperienza acquisita nel design, nello sviluppo prodotto e nella gestione della catena di approvvigionamento. Xiao ha dichiarato che l'azienda non teme la concorrenza, considerandola un fattore che educa e fa crescere il mercato.

La chiave del successo, a suo avviso, risiede nell'eccellenza su molteplici fronti: dalla definizione del prodotto alla ricerca e sviluppo, dalla distribuzione al servizio clienti.

Prezzi, ordini e produzione

Il PG5 è già disponibile per il pre-ordine nelle versioni base Pioneer (circa 120.000 $) e Premium/Atlas (circa 160.000 $). Il 90% degli ordini si concentra sulla versione top di gamma. La produzione sarà principalmente in Cina, con l'assemblaggio finale previsto in California. Qui, Evotrex intende anche condurre test ambientali in diverse condizioni climatiche e stabilire un centro per il mercato chiave di Los Angeles. La commercializzazione dovrebbe iniziare verso la fine del 2026, con le consegne previste nel corso dell'anno successivo.

Con una proposta innovativa nel panorama dei veicoli ricreazionali elettrificati e una strategia finanziaria e industriale ben definita, Evotrex si posiziona come un attore di rilievo nel settore della off-grid mobility. Il successo futuro dipenderà dalla capacità dell'azienda di trasformare un prototipo innovativo in un prodotto affidabile e scalabile sul mercato globale.